Análise foliar é essencial para a produtividade do milho, alerta ITPS

Com a aproximação do período junino, tradicionalmente marcado pelas festas e pelo aumento da demanda por milho, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), reforça a importância da análise foliar para os produtores rurais. O objetivo é identificar possíveis problemas nutricionais nas plantações, evitando prejuízos e garantindo uma colheita produtiva.

A análise foliar é um ensaio que avalia a composição química das folhas das plantas, fornecendo informações sobre seu estado nutricional. Elementos como nitrogênio, fósforo e potássio são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do milho, e qualquer deficiência ou excesso pode comprometer a qualidade da lavoura.

De acordo com a engenheira agrônoma Débora Feitoza, coordenadora do Laboratório de Ensaios de Inorgânicos do ITPS, o exame é uma ferramenta estratégica para otimizar a produção. “A análise foliar permite ajustes rápidos e direcionados na fertilização, otimizando assim o rendimento das colheitas. Visualmente, o produtor pode identificar sinais de deficiência nutricional como o amarelecimento das folhas ou as bordas arroxeadas, mas a identificação de outros elementos essenciais só é possível através da análise foliar”, disse.

Débora também ressalta que as condições do solo e características de cada região impactam diretamente a disponibilidade de nutrientes para as plantas. “Por isso, é fundamental que os agricultores façam a análise foliar juntamente com a análise da fertilidade do solo, adaptando suas práticas de fertilização às necessidades específicas do solo e da cultura”, afirmou.

Além de prevenir perdas expressivas na produção, a análise foliar ajuda a evitar gastos desnecessários com correções nutricionais. “A detecção precoce de desequilíbrios permite a adoção de medidas corretivas mais eficazes e econômicas, proporcionando um ambiente favorável para o desenvolvimento saudável do milho”, alertou Débora.

O ITPS disponibiliza serviços de análise foliar para os produtores interessados em garantir maior eficiência e produtividade em suas plantações. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do ITPS está localizado na rua Vila Cristina, no bairro 13 de Julho, em Aracaju, e funciona das 7h30 às 12h30. Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042, ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto ascom ITPS