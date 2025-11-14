Analista da IGUÁ se reuniu com representantes de entidades ligadas à UNAMME

Para Marcos Aberto (Marcão), presidente da União das Associações de Moradores do Município de Estância (UNAMME), a reunião que aconteceu na manhã desta sexta-feira [14], com uma representante da empresa IGUÁ, foi muito proveitosa.

A UNAMME possui 37 associações cadastradas e mais de quinze representações de associações comunitárias estiveram presentes, acompanhando a explanação de Patrícia Rodrigues, analista da área de Responsabilidade Social da IGUÁ.

Todos os representantes de associações que estavam nesta reunião tiveram a oportunidade de explanarem suas demandas.

Para a analista Patrícia, esta reunião com os líderes comunitários foi uma aproximação da IGUÁ com as comunidades que estão associadas à UNAMME, para explicar os canais da empresa, relatar sobre os trabalhos executados e criar uma possibilidade para A IGUÁ chegar até elas.

De acordo com Patrícia Rodrigues, esta reunião também é um trabalho diferencial da IGUÁ em relação à aproximação do público, para entender as necessidades e construir uma gestão de serviço com a comunidade. “Essa parte de relação comunitária faz parte do DNA da IGUÁ, para entender as possíveis dores e construir as soluções em conjunto com as comunidades”, salientou a analista.

Patrícia Rodrigues garantiu que, depois dessa reunião, todas as anotações serão passadas para o Setor de Engenharia da IGUÁ. “A gente percebe que existem necessidades pontuais em algumas localidades que a gente está levando para a área de Engenharia da IGUÁ, para canalizar ou fazer melhor, e trazer a Engenharia para entender como é possível o serviço da IGUÁ para cada uma dessas comunidades que foram representadas nessa reunião”, explicou a coordenadora.

Além dos representantes de comunidades rurais, estiveram participando desta reunião os diretores da UNAMME, Marcos Alberto, Jocélio Inocêncio, Valdomiro dos Santos e o assessor contábil, Gervásio Almeida.

