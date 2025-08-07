Anderson Macedo retoma o quadro “Papo de Direito” com tema sobre violência contra a mulher

Na próxima terça-feira, 12 de agosto, o advogado criminalista Anderson Macedo retoma a série semanal Papo de Direito no Instagram, trazendo como tema de estreia o Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Conhecido por abordar assuntos jurídicos de forma clara e acessível, o quadro volta ao ar em um momento em que o debate sobre direitos, proteção e justiça ganha ainda mais força nas redes sociais.

“Mais do que explicar leis, o objetivo do Papo de Direito é fazer com que as pessoas se sintam resguardadas pela Justiça nas mais diversas situações do dia a dia”, afirma o advogado. A cada semana, Anderson propõe temas ligados a questões atuais e relevantes na esfera jurídica, e a escolha final é feita pelo próprio público por meio de enquetes nos stories. A participação ativa da audiência é uma das marcas do projeto, que se consolidou como uma ponte entre o Direito e a vida real.

O tema escolhido para o episódio de reestreia — Agosto Lilás — dialoga diretamente com o cenário atual. Nos últimos dias, casos de agressões cometidas por parceiros contra mulheres voltaram a chocar o país, como o de um namorado que agrediu uma influenciadora durante uma live, e o de um fisiculturista acusado de espancar a companheira. “Precisamos falar sobre isso com seriedade e objetividade, porque a violência contra a mulher é uma realidade cruel que atinge milhares de famílias todos os dias”, pontua Anderson.

Dados recentes mostram que, só em 2024, mais de 21 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de agressão — o maior número registrado desde 2017. Foram 1.450 feminicídios confirmados, sendo que 64% das vítimas eram mulheres negras, e a maioria dos crimes foi cometida por parceiros ou ex-parceiros, dentro da própria casa.

Ao retomar o Papo de Direito, Anderson Macedo reforça o compromisso com a educação jurídica popular e com o papel das redes sociais como ferramenta de transformação social. O quadro será publicado todas as terças-feiras no perfil oficial do advogado, com episódios curtos, linguagem acessível e temas definidos em diálogo direto com o público.

Texto e foto Miza Tâmara