André David comenta decisão do STF sobre GM e preocupa com a segurança em Estância

Durante entrevista concedida à rádio Rio FM, em Estância, o secretário da Defesa Social de Aracaju, delegado André David, comentou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a legitimidade das Guardas Municipais para realizar prisões em flagrante. O secretário destacou a importância da medida no combate à criminalidade e ressaltou o trabalho realizado pela corporação na capital sergipana.

Além disso, André David demonstrou preocupação com o aumento da violência em Estância, cidade onde atuou anteriormente e com a qual mantém uma forte ligação.

“Fizemos uma história muito bonita em Estância. Eu acompanho de perto o que acontece na cidade e vejo que os estancianos estão sofrendo muito com o crescimento da violência. Isso me incomoda demais, porque tenho um carinho enorme por essa população”, declarou.

O secretário lamentou não poder atuar diretamente na segurança pública do município devido a impedimentos jurídicos, mas garantiu que tem buscado alternativas para contribuir de alguma forma.

“Infelizmente, estou impossibilitado juridicamente de estar fisicamente presente para combater o crime na região. No entanto, tenho conversado com pessoas que podem ajudar a minimizar essa situação e torço para que a violência não aumente na cidade. O momento certo de ajudar Estância, que também considero minha casa, vai chegar. Assim que for possível, farei isso de forma efetiva”, afirmou.

A crescente criminalidade em Estância tem sido motivo de preocupação entre moradores e autoridades locais. A fala de André David reforça a necessidade de medidas urgentes para conter a violência e garantir mais segurança para a população.

Texto e foto: Jairo Júnior