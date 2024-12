ANDRÉ GRAÇA DIVULGA SEUS SECRETÁRIOS E DIZ QUERER FAZER UMA GESTÃO QUE A POPULAÇÃO ESTANCIANA ESPERA

Acompanhado do seu vice-prefeito Cristovão Freire (União), o prefeito, André Graça (PSD), ambos já diplomados, reunião a imprensa local, na Câmara de Vereadores, para anunciar os seus secretários, que vão trabalhar com ele a partir de janeiro do ano que vem.

Sempre tranquilo no seu falar, André Graça incialmente saudou a imprensa estanciana, quando estava ao lado do seu vice-prefeito Cristovão Freire e de Marcos Aurélio Trindade, responsável pelo trabalho de transição da prefeitura. “A gente vai fazer um trabalho pensando o melhor para Estância com o Legislativo, será uma gestão com muito diálogo produtivo e com muito respeito”, destacou André.

“Deus me deu essa missão para quatro anos, não foi para oito anos. Tem pessoa que está assumindo um mandato e já pensando em outro, e, às vezes, deixa de fazer o necessário porque têm medidas que não são políticas, eu tenho que pensar no bem estar da população. Não tenho que pensar em segmento A ou B”, disse André.

Na medida em que ia falando os nomes dos secretários, o prefeito diplomado tecia um relato da vida profissional de cada um.

RELAÇÃO DOS SECRETÁRIOS

Procuradoria Municipal

Alessandra Alves de Oliveira, funcionária do Ministério Público e esposas de Antônio Oliveira, ex-superintendente da SMTT;

Secretaria de Finanças

Marcos Antônio dos Santos, aposentado do Banco do Brasil e atual secretário da administração de Gilson Andrade;

Secretaria de Administração

Paulo Dórea, trabalhou na secretaria junto com Saulo Henrique, chegou a assumir por um momento essa secretaria;

Secretaria de Comunicação

Marcelo Veloso, músico;

Secretaria de Controle Interno

Tereza Rosangela, atual secretária do governo de Gilson Andrade;

Secretaria de Defesa Social e Cidadania

Coronel Lucas Rabelo, policial militar;

Secretaria de Saúde

Jorge Trindade;

Secretaria de Ação Social

Hélia Pinto, professora, ex-vereadora e ex-secretária do governo de Dr. Ivan Leite;

Secretaria de Educação

João Luiz, secretário atual dessa pasta no governo de Gilson Andrade

Secretaria de Cultura

Ator Paulo Ricardo

Secretaria de Obras

Jomar atuou na Pertobras

Superintendência do SAAE

Sérgio Guimarães, advogado e filho de Drª Suzana, sobrinho de Rui Guimarães

Secretaria de Serviço Urbano

Manoel Messias, atual superintendente da SMTT

Superintendência da SMTT

Silvio Barreto, funcionário efetivo do município

Secretaria da Juventude e Desporto

Evilásio Ribeiro, atual secretário dessa pasta

Secretaria do Meio Ambiente

Denner, atual secretário dessa pasta

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Cristovão Freire, atual vice-prefeito

Secretaria de Governo

Cláudia Trindade, atual primeira dama

Texto e foto Magno de Jesus