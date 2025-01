André Moura participa da Coroação de Sesi e Rainha do Cacumbi e Procissão

Essas festividades religiosas e culturais em Japaratuba e Neópolis, respectivamente, fazem parte da história e identidade do povo sergipano

Neste domingo (5), o ex-deputado federal André Moura esteve em dois dos mais importantes eventos religiosos e culturais de Sergipe. Pela manhã, em Japaratuba, ele participou da tradicional coroação do Rei e Rainha do Cacumbi e das apresentações de grupos folclóricos. Já à tarde, em Neópolis, ele participou da celebração do Bom Jesus dos Navegantes, reforçando sua ligação com as tradições do estado.

“A cultura é a alma de um povo, e Japaratuba nos mostra o quanto é essencial preservar essa riqueza. O Cacumbi carrega séculos de história, fé e luta, e participar desse momento me renova a certeza de que precisamos valorizar e incentivar nossas tradições culturais”, declarou André.

No período da tarde, André seguiu para Neópolis, convidado pelo prefeito Allysson Tojal e pelo ex-prefeito Amintas Diniz, para participar da celebração do Bom Jesus dos Navegantes, incluindo a procissão e a Bênção do Santíssimo, momento que emocionou os presentes. “A celebração do Bom Jesus dos Navegantes é uma demonstração da força da fé do povo de Neópolis. É uma alegria e uma honra estar aqui compartilhando deste momento tão especial com os neopolitanos”, afirmou.

