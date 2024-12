Anne Livianne Destaca Crescimento do Emprego Jovem com Apoio do Governo

A superintendente da Juventude de Sergipe, Anne Livianne, celebrou o aumento das oportunidades de emprego para jovens no estado, destacando o papel crucial das políticas públicas implementadas pela gestão de Fábio Mitidieri. “O apoio do governador foi fundamental para impulsionar essas conquistas. Estamos vivendo um novo tempo para a juventude, e vamos continuar lutando para melhorar a qualidade de vida dos jovens sergipanos”, afirmou Anne.

Sergipe tem se consolidado como um dos estados que mais promove a inclusão da juventude no mercado de trabalho. De acordo com os dados recentes da Síntese de Indicadores Sociais (SIC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham caiu significativamente. Em 2022, 164 mil jovens estavam fora do mercado, número que caiu para 155 mil em 2023. Essa redução de 33,6% para 30,4% coloca Sergipe como o estado com a menor taxa de desocupação jovem na região Nordeste.

O sucesso dessa redução pode ser atribuído a políticas como o Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe, que têm capacitado milhares de jovens e os preparado para o mercado de trabalho. Anne Livianne, que tem sido uma figura central na execução dessas ações, ressalta o papel das parcerias com empresas, que possibilitam a inserção dos jovens em postos de trabalho.

Um exemplo é a rede de supermercados Atakarejo, que abriu sua primeira loja em Aracaju em dezembro, gerando milhares de vagas de emprego. A jovem Wendy Milly, de 21 anos, foi uma das beneficiadas e conseguiu seu primeiro emprego formal após ser jovem aprendiz. “É uma grande oportunidade, estou feliz de ter conseguido esse emprego graças aos investimentos do governo”, afirmou Wendy.

O secretário do Trabalho, Jorge Teles, reforçou que o estado tem investido em programas de qualificação para garantir que mais jovens possam alcançar o primeiro emprego com carteira assinada. “Esses resultados demonstram o impacto positivo das políticas públicas, colocando Sergipe como referência no combate à desocupação juvenil no Nordeste”, concluiu Teles.

Com iniciativas contínuas, o governo de Sergipe pretende ampliar ainda mais as oportunidades de emprego para os jovens sergipanos, promovendo parcerias e programas que fazem a diferença na vida dos trabalhadores.

