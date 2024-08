A Agência Nacional de Petróleo (ANP) projeta investimentos de R$ 32 bilhões em Sergipe em atividades como perfuração, completação e arrasamento de poços, levantamento sísmico, teste de formação e de longa duração e descomissionamento de instalações. As informações foram divulgadas pelo diretor-geral do órgão regulador, Rodolfo Saboia.

A maior fatia dos investimentos está prevista para acontecer em 2028, R$ 13,68 bilhões. Neste ano, o valor é de R$ 1,4 bilhão; em 2025, R$ 3 bilhões; em 2026, R$ 6,1 bilhões; e em 2027, R$ 7,8 bilhões.

A Petrobras lidera as projeções de investimento, com o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). A estatal, no entanto, está tendo dificuldade de licitar os dois FPSOs que devem ser instalados na bacia. Ainda assim, em sua apresentação, Saboia afirma que “notícias na mídia dão conta de que o atraso na conclusão das licitações não impedirá a Petrobras de seguir em frente”.

Projeto relevante

Atualmente, o plano de desenvolvimento do projeto está em análise na ANP. “A própria Petrobras afirma que esse projeto, que envolve sete campos, duas plataformas, um óleo de elevado grau API, além de gás, será um dos mais relevantes do seu portfólio”, acrescentou Saboia.

A ANP analisa, atualmente, 12 planos de desenvolvimento de concessões na Bacia de Sergipe, sendo que seis deles já estão prontos para deliberação. Duas cessões de direitos em contratos de concessão foram aprovadas, mas elas estão ainda pendentes de atendimento de condicionantes. Desde 2016, foram aprovados 13 planos de desenvolvimento, dos quais nove estão com prorrogação contratual.

A Bacia de Sergipe não está inserida na carteira das que podem ser oferecidas nos próximos leilões de oferta permanente. Mas uma parte dos cinco blocos da Bacia do Tacutu está localizada no estado, que podem gerar emprego e renda no interior de Sergipe, segundo a ANP.

A produção de óleo e gás em Sergipe, atualmente, é de cerca de 10 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d) e a projeção é que os municípios recebam R$ 359 milhões de royalties em 2028.

Fonte: Brasil Energia