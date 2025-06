Antiga estação ferroviária e a capelinha de São Cristóvão serão restauradas

O prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, e o diretor do Iphan, Daniel Borges Sombra, assinaram um termo de compromisso para a realização de obras de restauração e requalificação no Centro Histórico da cidade.

Com um investimento de R$ 5,2 milhões provenientes do PAC Patrimônio Cultural, do Governo Federal, o acordo prevê a restauração da antiga Estação Ferroviária e da Capelinha, além da requalificação urbanística da Esplanada. Os espaços são marcos históricos e culturais importantes para o município.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a relevância da parceria com o Iphan, essencial para viabilizar obras de grande porte no município.

“Os municípios têm dificuldades para realizar investimentos com recursos próprios, por isso é fundamental fortalecer essa parceria com o Iphan. Estamos contribuindo com a nossa qualificação técnica, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para elaboração dos projetos e condução dos processos licitatórios. Essas são obras específicas de restauro, que exigem empresas qualificadas. A obra da Estação Ferroviária vai transformar completamente a paisagem urbana da localidade. Não se trata apenas da reforma de um prédio, mas da requalificação de toda a esplanada”, afirmou Júlio Nascimento.

O prefeito também ressaltou a mudança na relação entre o Iphan e a população local. “Ficávamos incomodados com a visão negativa que o povo tinha do Iphan. Mas essa nova postura de aproximação e diálogo tem mudado essa percepção. A assinatura deste termo reforça essa cooperação, que é essencial para o desenvolvimento do município e para garantir o sentimento de pertencimento do nosso povo.”

O diretor do Iphan, Daniel Sombra, reforçou a importância da parceria com São Cristóvão e elogiou a atuação da Prefeitura. “São Cristóvão é um território especial, é patrimônio da humanidade. E nós só conseguimos cumprir nossa missão de proteger esse legado com parcerias como essa. Essa será a primeira obra do Governo Federal na região da ‘cidade baixa’. Na ‘cidade alta’, já temos em andamento as obras do antigo prédio da Prefeitura e do Sobrado do Balcão Corrido, ambas na Praça da Matriz, com investimentos superiores a R$ 3 milhões”, explicou.

Daniel Sombra também destacou São Cristóvão como referência nacional em gestão do patrimônio. “A Prefeitura de São Cristóvão é um modelo de gestão e colaboração. Existe aqui um alinhamento político e técnico que entende a importância do patrimônio cultural. Levo o exemplo de São Cristóvão para outras regiões”, afirmou.

A antiga Estação Ferroviária é um dos símbolos mais emblemáticos da cidade. Desativada na década de 1970, ela foi o local de chegada de Santa Dulce, quando iniciou sua trajetória religiosa, e também recebeu o ex-presidente Getúlio Vargas durante visita a Sergipe nos anos 1930. Para o superintendente do Iphan em Sergipe, Luiz Eduardo Oliva, restaurar o prédio é uma forma de preservar a memória coletiva. “Esse local representa muito para os sergipanos e brasileiros. Foi a porta de entrada de Santa Dulce e foi escoadouro das riquezas do estado, além de ser o meio de transporte do povo da época. Restaurá-lo é manter viva a nossa história”, afirmou Oliva.

Após a assinatura do termo, as equipes da Prefeitura e do Iphan realizaram visitas técnicas aos locais que receberão as novas intervenções, além de acompanhar o andamento das obras já iniciadas. Foram visitados o Sobrado do Balcão Corrido e a antiga sede da Prefeitura, ambos em reforma.

A comitiva também percorreu outros pontos do Centro Histórico que serão contemplados em futuras etapas do PAC, como a Casa de Câmara e Cadeia, e o Convento São Francisco e o Museu de Arte Sacra.

Com informações da prefeitura de São Cristóvão – foto Heitor Xavier