Ao lado de Hilda e Gustinho, Márcio anuncia investimentos em Lagarto

Ao lado da prefeita Hilda Ribeiro e do deputado Gustinho Ribeiro, ministro Márcio Macedo anuncia investimentos federais em Lagarto

Neste sábado, 27, o ministro-chefe do Gabinete da Presidência da República, Márcio Macedo, irá a Lagarto para anunciar diversos investimentos federais para a cidade. No auditório da Faculdade Ages, às 9h30, ao lado da prefeita Hilda Ribeiro e do deputado federal Gustinho Ribeiro, Márcio Macedo irá anunciar obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Fundo de Arrendamendo Residencial.

“Estamos vivendo tempos de grandes oportunidades. E é com um olhar firme no futuro que damos as boas-vindas aos investimentos que o ministro Márcia Macedo vem anunciar, investimentos que transformarão Lagarto, que trarão esperança para nossa gente e a certeza de dias melhores”, afirmou a prefeita.

Os investimentos do Governo Federal, que somam mais de R$ 7 milhões, serão destinados a obras essenciais para a saúde e a educação, além de R$ 3,5 milhões destinados à construção de casas dentro do Fundo de Arrendamento Residencial. “Importante destacar também a articulação do deputado federal Gustinho Ribeiro que, em Brasília, também pode proporcionar essa oportunidade para nossa cidade”, destacou Hilda Ribeiro.

A chegada desses recursos promete trazer uma série de melhorias para Lagarto, gerando empregos, trazendo dignidade e impulsionando a economia local. Cada projeto anunciado representa uma nova oportunidade para os jovens, um novo alento para as famílias e um novo horizonte para o município.

Texto e foto Fábio Viana