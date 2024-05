Ao lado de Marival Santana, vereadora Irailde participa de cavalgada em Simão Dias

Na tarde do último domingo (26), a vereadora Irailde Souza (Mobiliza/PMN) participou ativamente da 1ª Cavalgada do Haras LR, organizada pelo odontólogo Lucideval Ribeiro.

O evento teve início no Haras LR, passando pelo povoado Pastinho e finalizando no Povoado Mata do Peru. A parlamentar interagiu com os presentes da cavalgada e moradores das duas importantes comunidades.

Ainda na ocasião, Irailde esteve ao lado do pré-candidato a prefeito Marival Santana (União Brasil) e do vereador Geraldo Macedo (Mobiliza/PMN).

“Pense num domingo bom! Realizei várias visitas aos meus amigos e tembém encontrei muita gente boa, inclusive, o nosso pré-candidato a prefeito, Marival Santana. Parabéns a vaqueirama simãodiense por fazer bonito!”, destacou a vereadora.

ASCOM / Vereadora Irailde Souza (Mobiliza / PMN)