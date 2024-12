Ao lado de Thiago, prefeito Danilo de Joaldo distribui 3 mil cestas básicas no projeto natal para todos

Na manhã desta segunda-feira, 23, o prefeito Danilo de Joaldo (PSDB), realizou a entrega de 3 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, além de panetones, como parte do projeto “Natal Para Todos”. A iniciativa, já consolidada no calendário municipal, tem como objetivo garantir uma alimentação digna para as famílias mais carentes no período natalino.

Desde o início do projeto, mais de 15 mil famílias foram beneficiadas, com todas as cestas adquiridas com recursos próprios do município. Ao lado do deputado federal, Thiago de Joaldo, o prefeito Danilo, que encerra seu mandato de oito anos à frente da Administração, destacou o impacto positivo da ação e o compromisso com a população.

“Essa distribuição de cestas já faz parte do nosso calendário do mês de dezembro e me deixa muito orgulhoso, pois sei que a população mais carente terá um Natal com comida na mesa. Além disso, fico muito feliz em poder concluir meu mandato com a certeza de que fizemos a diferença na vida de muitas pessoas”, afirmou o prefeito.

Thiago também demonstrou a sua emoção. “Um momento muito feliz e que deixa o coração da gente aquecido. Sei o quanto essas pessoas precisam e somos gratos em poder dar a nossa parcela de contribuição para que tenham um Natal ainda mais fraterno”, disse Thiago.

Além das ações sociais, a gestão de Danilo segue em ritmo acelerado, com a inauguração de diversas obras no município. Itabaianinha encerra o ano com estabilidade financeira e recursos assegurados para projetos futuros, refletindo a eficiência administrativa e o planejamento que marcaram os dois mandatos de Danilo de Joaldo.

Texto e foto assessoria