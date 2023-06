APAE Aracaju inicia as celebrações juninas da rede APAE de Sergipe

A APAE Aracaju deu início hoje às tradicionais celebrações juninas da rede APAE de Sergipe com o Forró dos Apaexonados. O evento, que contou com a presença da Federação das APAEs do estado de Sergipe, foi uma homenagem vibrante à cultura nordestina e uma oportunidade para trabalhar aspectos pedagógicos e terapêuticos com os assistidos.

Mônica Souza, presidente da Federação, estava presente e vestida a caráter para a ocasião. Ela destacou a importância do evento além da celebração. “Este evento é uma celebração dos festejos juninos, mas também uma oportunidade para nossos profissionais e colaboradores trabalharem aspectos pedagógicos e terapêuticos com os assistidos. Através de atividades lúdicas, buscamos desenvolver a coordenação motora, a autonomia e fortalecer os vínculos familiares. É uma festa, mas também um momento de aprendizado e crescimento”, disse Monica.

Carlos Mariz, presidente da APAE Aracaju e diretor de Assuntos Internacionais da APAE Brasil, também estava presente e compartilhou seu entusiasmo pelo evento. “Os festejos juninos são um momento muito esperado por todos nós, sergipanos. E na APAE, não é diferente. Nossos assistidos, familiares e profissionais aguardam ansiosamente por essa celebração. É o nosso São João da inclusão. Além de ser um momento de confraternização, também aproveitamos para arrecadar fundos através da venda de comidas e bebidas típicas, contribuindo para a manutenção de nossas atividades. É um momento de alegria, aprendizado e inclusão”, afirmou Mariz.

O Forró dos Apaexonados é apenas o início das celebrações juninas da rede APAE de Sergipe. No dia 17, a APAE Itabaiana realizará seu São João, seguido pela unidade de Nossa Senhora do Socorro no dia 20. Cada unidade trará sua própria interpretação única da tradição junina, mas todas compartilharão o mesmo espírito de inclusão e celebração.

Esses eventos são uma parte vital do trabalho da rede APAE de Sergipe, não apenas como uma celebração, mas também como uma oportunidade para trabalhar habilidades importantes e fortalecer os laços comunitários. Eles são um lembrete do compromisso da APAE com a inclusão, a alegria e a celebração da cultura local.

