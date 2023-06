Apae Aracaju realiza São João beneficente na próxima quarta-feira

A instituição apaeana de Aracaju irá promover no dia 7 de junho, a partir das 13h, o Forró dos APAExonados. Esta é uma festa tradicional de São João promovida pela Apae Aracaju que tem como principal objetivo promover um São João inclusivo para os assistidos, além de arrecadar fundos através da venda de comidas, bebidas e bilhetes do balaio.

O evento é voltado para as famílias, usuário e comunidade apaeana. Os alunos das Oficinas Terapêuticas são destaque no evento com a apresentação da quadrilha “Xodó da Apae”. Os ensaios da quadrilha começaram no início do mês sob o comando da professora Gilda que acredita na importância dessa atividade para os alunos. “Eles gostam de participar, de brincar, de dançar. É um momento de felicidade para eles porque se sentem parte da festa também.”, comentou a professora.

Confira a programação:

Trio pé de serra

Apresentação da quadrilha Xodó da Apae

Apresentação da quadrilha Caboclinhos da Apae

Desfile junino

Sorteio de balaio junino

Fonte e foto Ascom Apae Aracaju