Quadrilha junina Balança Mais Não Cai se apresentará na 20ª edição da Festa das Barracas

A quadrilha junina Balança Mais Não Cai foi fundada no ano de 1982 pelo casal Salomão dos Santos e Josefa Valdemir Vieira Santos na cidade de Itabaiana.

Sua marcadora é a Elivânia Vieira Santos, a única mulher marcando quadrilha em Sergipe, e o figurinista é o Douglas Vieira.

A Balança é a única representante de Itabaiana nos concursos de quadrilha junina e viaja competindo em Sergipe e por outros estados vizinhos.

A quadrilha possui mais de 40 anos de tradição, tendo como intuito manter a chama do São João acesa, levando cultura e tradição com muito amor no coração.

CONHEÇA A FESTA DAS BARRACAS

Tendo sua primeira edição em 2003, numa iniciativa das escolas públicas do município de Nossa Senhora Aparecida, a denominada “Festa das Barracas” tornou-se um dos maiores festivais juninos do Estado de Sergipe, reunido anualmente milhares de pessoas para celebrar um dos períodos mais comemorados pelos nordestinos.

O evento reúne, além de show musicais de artistas locais e de renome nacional, apresentações de quadrilhas e outras danças juninas, além de um festival gastronômico de comidas típicas produzidas e vendidas pelos alunos do município.

