Aparecida se prepara para a 22ª Romaria e Festa de Nossa Senhora Aparecida

A cidade de Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe, já respira fé e devoção com a proximidade da 22ª Romaria e Festa de Nossa Senhora Aparecida, que neste ano traz como tema: “Mãe Aparecida, santuário do amor, morada de esperança”.

O evento é um dos mais importantes do calendário religioso do município, reunindo anualmente milhares de devotos que vêm agradecer, pedir bênçãos e renovar sua fé diante da Padroeira do Brasil.

Durante os dias de celebração, o município se transforma em ponto de encontro para romeiros vindos de diversas regiões. Procissões, novenas e missas solenes se somam às manifestações culturais e à hospitalidade do povo aparecidense, que acolhe com carinho todos os visitantes.

Mais do que um momento religioso, a Romaria fortalece tradições, movimenta a economia local e reafirma Nossa Senhora Aparecida como símbolo de unidade, fé e proteção para o povo sergipano.

Reconhecendo sua importância, a Lei nº 8.035, de 1º de outubro de 2015, declarou a Romaria e Festa de Nossa Senhora Aparecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, além de incluí-la no Calendário Oficial de Eventos.

A Prefeitura Municipal assegura todo o apoio necessário em infraestrutura, saúde, logística e mobilidade, garantindo acolhimento e organização para que a celebração seja vivida com fé, emoção e tranquilidade por todos os romeiros.

No dia 12 de outubro, a cidade deve receber mais de 150 mil fiéis, que passarão por Nossa Senhora Aparecida para agradecer, renovar promessas e testemunhar sua devoção à Mãe Aparecida, em um dos maiores encontros de fé do estado.

Sob as bênçãos da Padroeira do Brasil, a 22ª Romaria e Festa de Nossa Senhora Aparecida promete ser, mais uma vez, um marco de fé, devoção e esperança para a cidade e para todo o povo sergipano.

