Aplicação das provas do Saese 2025 são iniciadas nas redes públicas estadual e municipal

As aplicações do Sistema de Avaliação da Educação de Sergipe (Saese) tiveram início nesta segunda-feira, 10, envolvendo estudantes das redes públicas estadual e municipais de ensino em todo o estado. Realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), a avaliação tem como objetivo diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos e orientar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da qualidade da educação sergipana.

O Saese será realizado no período de 10 a 28 de novembro, conforme estabelece a Portaria nº 6311/2025/GS/SEED, de 21 de agosto de 2025. Durante esse período, serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes matriculados no 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, possibilitando identificar avanços, desafios e oportunidades de aprimoramento das práticas pedagógicas em todo o estado.

As provas estão sendo aplicadas ao longo da semana em todos os municípios e nas Diretorias Regionais de Educação (DREs), com previsão de atender a 86.200 estudantes das redes públicas. O processo conta com a parceria das secretarias municipais de educação, diretorias de educação e equipes escolares, garantindo a execução das etapas com organização e segurança. Cada escola teve suas datas agendadas previamente pela instituição aplicadora, de acordo com as turmas participantes.

Os resultados obtidos por meio da avaliação servirão de base para o planejamento pedagógico das escolas e redes de ensino, permitindo identificar pontos de melhoria e desenvolver estratégias de recomposição e avanço da aprendizagem. A partir dos dados coletados, será possível direcionar formações de professores, ajustar currículos e fortalecer programas educacionais voltados ao sucesso escolar dos estudantes sergipanos.

De acordo com o chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae), professor Alexandre Guimarães, vinculado à Coordenadoria de Estudos e Avaliação e Educacional (Ceave). “As expectativas são boas a respeito do início das aplicações do Saese e do engajamento das unidades de ensino em garantir a participação dos alunos em todas as etapas da avaliação. As escolas estão desenvolvendo diversas ações de mobilização e de conscientização junto aos estudantes e a toda a comunidade escolar sobre a importância de participarem desse processo avaliativo para a melhoria da qualidade da educação pública ofertada em Sergipe”, expressa.

Segundo a diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), professora Joniely Cruz, “o SAESE contribui para o fortalecimento das políticas públicas educacionais ao gerar dados e evidências para a gestão pública, ao fornecer indicadores anuais, como o IDESE (Índice de Desempenho Escolar em Sergipe), com metas projetadas até 2035. Com isso as redes públicas podem traçar ações qualificadas identificando seus desafios e potencializando as políticas que focam na melhoria do processo de ensino e aprendizagem”.

