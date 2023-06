Após ação judicial, Itabaiana terá nova Rainha Caminhoneiros

A prefeitura municipal de Itabaiana informou através de nota na noite desta sexta-feira (09), que vai cumprir a determinação judicial que desclassifica a vencedora do Concurso da Rainha dos Caminhoneiros de Itabaiana de 2023, Katiane Menezes, 32 anos, por não cumprimento da regra do concurso referente a idade máxima de 25 anos.

Katiane foi declarada campeã no domingo (04), após desbancar 12 candidatas. O evento faz parte programação relacionada com a Festa dos Caminhoneiros. A vitória de Katiane foi questionada posteriormente por Endilly Barreto, que havia ficado em segundo lugar na disputa.

De acordo com a assessoria, uma reunião foi realizada nesta sexta-feira (9), com representantes da vencedora e da segunda colocada do concurso, Endilly Barreto Gois, onde a prefeitura apresentou três propostas: anular o concurso e abrir uma votação on-line com o duas com as duas candidatas; que a segunda colocada assumisse o título e automaticamente a eleita em 2023 fosse rainha no próximo ano; e ainda a proposta que as duas fossem intituladas rainhas desta edição. No entanto, não houve acordo entre as partes.

Neste sábado (10) deve ser anunciada a data de coroação de Endilly Barreto Gois como Rainha dos Caminhoneiros.