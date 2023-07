Após indicação para reforma, Soneca visita praça no Bugio e elogia andamento de obras

O vereador Soneca (PSD) voltou a visitar a praça Zedeclias da Silva Lemos – antiga praça do Machado -, no bairro Bugio para conferir as obras de recuperação do espaço. O serviço executado pela Prefeitura de Aracaju está em fase de conclusão e só foi possível graças a iniciativa de Soneca.

“A reforma dessa importante praça no Bugio era uma reivindicação antiga da comunidade. E após algumas reuniões com o poder executivo, fizemos a indicação e felizmente a obra foi iniciada no ano passado com previsão de entrega em breve para a população”, destacou o parlamentar.

Para Soneca, a recuperação da praça vai trazer dignidade aos moradores do Bugio, além de propiciar momentos de lazer e diversão. “Tenho certeza que o local voltará a ser ponto de encontro entre crianças, adultos e idosos, enfim um espaço de entretenimento para várias famílias aracajuanas”, enfatizou.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga