APÓS NEGOCIAÇÕES ENTRE PREFEITURA E TORRE, COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE  SOCORRO SERÁ REGULARIZADA

A coleta de lixo no município de Nossa Senhora do Socorro será completamente regularizada nos próximos dias, como ficou definido durante reunião que aconteceu nesta quinta-feira (16) entre a Prefeitura e representantes da empresa Torre Empreendimentos. O serviço estava sendo realizado com apenas 30% da capacidade por causa de uma dívida de R$65 milhões deixada pela última gestão.

Participaram da reunião o prefeito do município, Samuel Carvalho, o vice-prefeito, Elmo Paixão, o secretário de Serviços Urbanos, Alcides Júnior, o secretário da Fazenda, Heitor Santana, a diretora executiva da empresa, Soraya Torres, e representantes da empresa.

“Ficamos muito felizes em anunciar que a coleta de lixo vai voltar de forma integral. Infelizmente, recebemos o município muito endividado, com mais de R$65 milhões em dívidas com a Torre, mas vamos resolver as pendências financeiras de forma gradual, visando garantir a continuidade dos serviços. Quero agradecer à Soraya pela sensibilidade e a toda a nossa equipe por estar tão empenhada em solucionar essa demanda”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

A diretora executiva da empresa, Soraya Torres, afirmou que a empresa seguirá nesta caminhada, que o ocorrido foi apenas um problema financeiro. “A nossa intenção é retomar os serviços e devolver qualidade de vida para Socorro” afirmou.

Segundo o vice-prefeito de Socorro, Elmo Paixão, essa foi uma preocupação da gestão desde o início, “pegamos uma cidade muito suja e agora, graças a Deus, entramos em acordo com a empresa e a coleta será retomada. Isso é muito importante, pois é uma grande reclamação da população e o povo de Socorro merece respeito”, pontuou o gestor.

“Com todo esforço do nosso prefeito, ele conseguiu fazer um acordo com a empresa Torre e nós iremos iniciar a limpeza da nossa cidade. Socorro será a cidade mais limpa, quero agradecer por todo esforço que está sendo feito”, comemorou o secretário de Serviços Urbanos, Alcides Junior.

A expectativa é que a coleta de lixo volte ao normal nos próximos dias, já o débito financeiro será quitado de forma gradual.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago