Após propor secretaria em defesa da comunidade LGBT, Sérgio é atacado por radialista

No mesmo dia em que o candidato a prefeito de Lagarto Sérgio (PSD) postou em suas redes sociais sua proposta pela criação da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, em que ele aparece ao lado de uma mulher trans e defendendo o fim da velha política de desrespeito e preconceito às minorias, o radialista Paulo do Valle, aliado do agrupamento político do deputado Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS), classificou o ato como “circo dos horrores”.

Ao tentar atacar Sérgio, o radialista publicou em grupos de WhatsApp, nesta terça-feira, 27, falas transfóbicas contra a mulher que esteve com o candidato do PSD no último domingo, 25, durante ato de lançamento do comitê de campanha. “Aqui é um homem. Eu acho que deve ser homossexual, alguma coisa assim”, atacou o radialista.

Além de expor no ar, durante seu programa na Lagartto FM, o número de telefone da vítima, ele continuou: “Eu fico pensando se nesse ‘circo dos horrores’, que é bancado aqui pelo candidato a prefeito do PSD, o que é que falta aparecer, porque a ‘mulher barbada’ a gente já tem aqui”.

Sérgio repudia

Em contato com Sérgio, ele disse estar estarrecido com o grave crime de transfobia cometido pelo radialista. “Um criminoso que ataca mulheres, a comunidade LGBT e a comunidade trans de forma vil e asquerosa só porque queremos fazer política de um jeito novo em Lagarto”, afirmou Sérgio.

O candidato do PSD explicou que já está dando total suporte à vítima e também está fazendo contatos para mobilizar a sociedade e os movimentos em defesa dos direitos LGBT e trans para dar um basta no que está acontecendo no município de Lagarto.

