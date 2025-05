APÓS REUNIÃO NO MPF, PREFEITURA DE BREJO GRANDE SE COMPROMETE A FORNECER ÁGUA A COMUNIDADES

Ficou acordado que os povoados de Carapitanga, Resina e Santa Cruz vão receber 60 mil litros de água por semana

Em reunião realizada no Ministério Público Federal (MPF), o prefeito de Brejo Grande, município localizado a cerca de 100 km de Aracaju (SE), comprometeu-se a fornecer água, por meio de carros-pipa, para as comunidades quilombolas de Carapitanga, Resina e Santa Cruz. A estimativa é destinar 60 mil litros semanais, divididos em duas vezes por semana para cada povoado.

A solução emergencial vai atender cerca de 400 famílias. “Nessas localidades, as pessoas voltaram a carregar água para abastecer suas famílias”, explicou a procuradora da República Gisele Bleggi, que conduziu a reunião.

Segundo relatado, o fornecimento de água para esses povoados, realizado por uma empresa, ocorre em quantidade insuficiente. Por isso, a Prefeitura de Brejo Grande vai fazer um levantamento para identificar o quantitativo que está sendo fornecido pela empresa e providenciar a complementação. O prazo para apresentar as informações ao MPF é de 30 dias.

Participaram da reunião representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CHBSF), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Sergipe (Incra), da prefeitura de Brejo Grande e lideranças e representantes das comunidades quilombolas.

Solução permanente – Na reunião, também foram discutidas medidas para solução permanente do problema de falta de água nessas comunidades quilombolas. Para tanto, o CHBSF se comprometeu em alocar recursos para elaborar o projeto e executar a obra. “O projeto dos Kariris-Xocós, que já foi implementado e tem a capacidade de abastecimento de comunidades com 5.000 pessoas, muito maior do que o que está sendo discutido, é um bom exemplo para nortear as ações”, ressaltou o presidente do CHBSF, Maciel Oliveira.

A próxima reunião para tratar do assunto será agendada em breve, desta vez com a presença de representantes do Governo do Estado.

