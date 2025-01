Após rompimento de tubulação de água, cratera se forma na avenida Maranhão, Zona Norte de Aracaju

Uma tubulação de água de uma rede de 300 milímetros rompeu e acabou formando uma grande cratera na Avenida Maranhão, em Aracaju.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou na manhã desta quinta-feira (02) que o registro foi fechado e a área isolada para que o reparo seja feito.

Por conta disso, os moradores da Avenida Maranhão e dos conjuntos Princesa Isabel e Almirante Tamandaré, no Bairro Santos Dumont ficam sem água.

No momento, o trânsito está sendo feito em mão única no local, no lado da via que não foi afetado.

Um buraco menor se abriu a cerca de cinco metros da primeira cratera, na calçada.

A Deso informou ainda que o trabalho deve ser finalizado até o meio dia, e o abastamento será retomado de forma gradativa.

Foto: Reprodução Redes Sociais