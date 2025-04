Apresentações teatrais envolvem e divertem o público na Vila da Páscoa, em Aracaju

Sucesso nas vilas anteriores, o teatro também está presente na Vila da Páscoa para proporcionar momentos de diversão e cultura para públicos de todas as idades. Até o dia 27 de abril, os visitantes que passarem pelos Lagos da Orla da Atalaia poderão prestigiar apresentações de grupos cênicos sergipanos de maneira gratuita. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Na Vila da Páscoa, as apresentações serão diárias, às 18h30 e às 20h30, com entrada por ordem de chegada mediante formação de fila. São mais de 40 atrações que se apresentam em um espaço climatizado, acessível e gratuito, com capacidade para 70 pessoas por sessão. Os grupos que se apresentaram nas edições anteriores também estão presentes na edição da Páscoa, além da inclusão de novas companhias cênicas.

Nicole Barbosa é atriz do grupo Raízes. Para ela, o teatro na Vila da Páscoa permite que os atores se conectem com as pessoas. “É muito legal termos essa abertura aqui, para podermos mostrar a arte de uma forma que nos conectemos com o público. E também para transmitir às pessoas que ficam na dúvida se elas podem ser acolhidas para fazer arte, porque é algo que nos faz ser quem realmente somos. Ter as vilas abertas para o teatro, para mostrar a arte, nos dá muita alegria, uma paz maravilhosa, é gratificante ver as crianças correndo, gritando, felizes”, contou.

A hoteleira Renata Luduvice foi ao teatro com sua filha Ayla. “Vim assistir à primeira sessão, estava lotada, então voltei para a segunda sessão, porque ela gosta muito de teatro. Eu participei nas outras vilas e acho que é o melhor lugar aqui. Sempre que há esses eventos do governo, o teatro é o lugar de que mais gosto, que mais me chama a atenção. Acho o espaço excelente, inclusive para incentivar a criança na parte lúdica, nessa parte de ser criança mesmo, de gostar de teatro, e incentivar a cultura desde pequeno”, destacou.

O pequeno Oto Lopes Cruz, de 10 anos, assistiu a uma peça teatral na Vila da Páscoa pela primeira vez neste domingo. “Foi muito legal, já fui ao teatro muitas vezes e gosto. Aqui foi muito bacana!”, disse.

A mãe de Oto, Fernanda Lopes, comentou sobre a importância do espaço para disseminação da cultura. “A arte tem que estar em toda parte e trazer a arte e cultura para a Orla de Aracaju é uma das funções mais importantes que um governo deve proporcionar à população. As pessoas infelizmente não têm o hábito de ir ao teatro, então proporcionar a arte gratuita para as pessoas em um espaço livre como esse, juntando diversão, uma variedade de atrativos e apresentação teatral, é muito rico e muito importante para valorizar a nossa cultura”, concluiu a geógrafa.

A Vila da Páscoa também oportunizou a primeira vez de Taila Liz, de 8 anos, no teatro. “Achei muito divertido e muito legal, ainda não tinha visto nas outras vilas”, confessou.

Intérprete do lobo mau na peça ‘Os Três Porquinhos’, Caio Henrique Silva falou sobre a importância de o teatro ser acessível a todos. “É incrível o Estado dar espaço para o teatro, porque por muito tempo a gente sabia que o teatro em Sergipe não era valorizado, então sempre que aparece algum evento, alguma oportunidade de nos apresentarmos, isso já ajuda muitos aos artistas sergipanos. Possibilita, também, a evolução da economia, no sentido não somente dos atores, mas também de quem trabalha com figurino, maquiagem e produção. E, no palco, a gente fica muito feliz com as reações das crianças”, evidenciou.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Igor Matias