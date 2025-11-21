Aprovação de Assisinho chega a 96% em Malhador, aponta Instituto França

Uma nova pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto França entre os dias 04 e 05 de novembro de 2025 revelou que a administração do prefeito Assisinho continua sendo amplamente aprovada pela população de Malhador. Os dados consolidam o gestor como um dos prefeitos mais bem avaliados da região.

De acordo com o levantamento, 96,02% dos entrevistados aprovam a administração municipal, enquanto 1,39% desaprovam e 2,59% não souberam ou não responderam. Os números mostram uma aceitação histórica, mantendo a percepção positiva do trabalho realizado ao longo dos últimos anos.

Além de reforçar a alta popularidade do prefeito, os resultados apontam que a gestão segue em sintonia com as demandas da população, demonstrando confiança, credibilidade e reconhecimento das ações implementadas.

Os índices evidenciam que a administração municipal vem atendendo às expectativas dos malhadorenses, garantindo investimentos em áreas essenciais e construindo um governo marcado por resultados expressivos. Com isso, Assisinho permanece entre os prefeitos mais bem avaliados do estado.

Texto e foto assessoria