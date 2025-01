Aprovados do primeiro concurso da Adema tomam posse este mês

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) inicia 2025 se preparando para receber 55 novos servidores concursados, cuja posse está prevista para a próxima sexta-feira, 10, e divulga balanço das principais ações realizadas no ano que se encerrou. Contabilizando importantes avanços, 2024 foi marcado pela realização do primeiro concurso público da história da Adema e pelo início de um necessário processo de modernização, que envolve a digitalização do acervo e o desenvolvimento de um novo sistema de licenciamento ambiental.

A presidente Ingrid Cavalcanti avalia 2024 como um ano decisivo, no qual foram iniciadas mudanças essenciais ao aprimoramento dos serviços prestados pela Adema. “Como engenheira ambiental, fico gratificada ao ver que a pauta ambiental tem sido uma prioridade para o nosso governo, começando pela recriação da Secretaria do Meio Ambiente, passando pela reativação do Conselho e pela realização do concurso da Adema, que possibilitará o fortalecimento tanto da fiscalização quanto do licenciamento ambiental em Sergipe. O governador Fábio Mitidieri tem dado especial atenção à reestruturação da Adema, também por considerar uma medida estratégica para desburocratizar e conferir maior celeridade aos servicos prestados pelo órgão, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos para o nosso estado. Temos trabalhado incansavelmente para que esses objetivos se concretizem em futuro próximo”, analisa a gestora.

Fiscalização e licenciamento

Outro avanço identificado foi uma ampliação de aproximadamente 30% na fiscalização ambiental, em relação ao ano anterior. Em 2024, mais de 700 relatórios de fiscalização foram gerados pela equipe de fiscais da Adema. De acordo com o gerente de Fiscalização, Aloízio Franca, as diligências realizadas incluem o atendimento a mais de 200 denúncias e operações de fiscalização ordinárias. “Dentre elas, podemos citar as fiscalizações ampliadas dos lixões, aterros sanitários e estações de transbordo; do parque industrial do Rio Piauitinga, em Estância; da queima controlada da cana-de-açúcar, usinas de asfalto e carcinicultura; além de operações realizadas em parceria com outros órgãos, como a Rotas da Fauna, a Caatinga Protegida e a Mata Atlântica em Pé”, detalha.

Ao longo do ano, mais de 1500 licenças ambientais também foram concedidas pela Adema. “Cada processo demanda a atuação de profissionais de diversas áreas, podendo envolver vistorias para avaliação in loco, sobrevoo de áreas com o uso de drone, georreferenciamento para sobreposição de polígonos com áreas de proteção permanente e reserva legal, análise de Cadastro Ambiental Rural, enquadramento à legislação ambiental, dentre outras questões”, informa a gerente de Licenciamento Ambiental, Marília Chaves. Ainda segundo ela, para esse processo de análise foram elaborados 1598 pareceres e 4804 produções técnicas no decorrer do ano.

Resgate e reforma

Ao longo do ano, 546 animais silvestres foram resgatados pela Adema e 1130 deram entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). No período, 771 animais foram reintegrados à natureza após soltura realizada em área de reserva ambiental. Mantido pela Adema, o Cetas é responsável pelo recebimento de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população, ofertando serviços de identificação, triagem, avaliação, tratamento e reabilitação.

Em 2024, a unidade passou por obras importantes, que melhoraram sua estrutura e adaptaram os espaços para melhor acomodação e tratamento dos animais recebidos. Os serviços incluíram a construção de baias para internamento de aves, mamíferos e répteis, dez novos recintos no quarentenário e sala de necropsia; além da climatização e reforma da sala do veterinário, do quarentenário e demais espaços administrativos.

O Cetas fica localizado no Parque da Cidade, que também vem passando por obras estruturantes. Dentre os serviços concluídos em 2024, estão o sistema de esgotamento sanitário, incluindo a instalação de nova tubulação em todo o Parque e a construção de uma estação elevatória exclusiva interligada à rede da Deso, trazendo solução para um problema ambiental histórico da região. O zoológico também está passando por reforma. Após o recebimento de novos recursos de compensação ambiental da Eneva, ela está sendo ampliada, devendo levar mais alguns meses até sua conclusão.

Foto: Mariana Carvalho e Rebecca Melo