AquiPesc Brasil, maior feira de pesca e aquicultura do Nordeste, já começou

Na quinta-feira (27) aconteceu a abertura da AquiPesc Brasil, maior feira do setor de aquicultura e pesca do Nordeste. O evento reuniu os agentes que compõem toda a cadeia produtiva deste setor em Sergipe para apresentar ao público visitante o potencial que o segmento da pesca e da aquicultura podem agregar para o crescimento da economia, para a valorização social e geração de emprego e renda.

A solenidade de abertura da AquiPesc Brasil contou com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura (MPA), André de Paula, que falou sobre a força que o estado de Sergipe possui principalmente na atividade da carcinicultura, já que Sergipe é o quinto maior produtor de camarão do Brasil.

“É um momento de troca de experiências, de experiências exitosas e também é um momento que sem dúvida nenhuma será determinante para o esforço que vem sendo feito e eu quero fazer essa justiça pelo governo estadual que tem tomado um conjunto de ações que são muito importantes e que aceleram o crescimento por exemplo da carcinicultura no estado. É bom lembrar que Sergipe incluiu o camarão na merenda escolar”, destacou o ministro André de Paula.

Essa atividade no setor da carcinicultura já é muito forte em Sergipe, mas vai ganhar um impulso ainda maior a partir de agora. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou em seu discurso durante o evento que o ICMS da produção de camarão para pequenos produtores vai ser zerado.

“O estado de Sergipe agora está baixando um decreto zerando o ICMS dos pequenos produtores de até 10 hectares de camarão. Para que a gente possa incentivar ainda mais a produção e colocar na merenda escolar, que aqui em Sergipe já tem camarão na merenda. Além disso, nós zeramos também a alíquota do ICMS pros navios pesqueiros na questão do óleo diesel nos navios, mostrando que o governo de Sergipe incentiva a produção”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, falou sobre a grande variedade de atrações e de atividades que as pessoas vão poder aproveitar durante os três dias de evento, que deverão movimentar cerca de R$ 50 milhões na cadeia produtiva da pesca no estado.

“Aqui nós temos interatividade, aqui nós temos mais de 40 expositores, tecnologia, exposição de barcos, palestras, soluções para os negócios da pesca. A expectativa é que a gente tenha mais de 10 mil visitantes aqui nesses 3 dias. O evento tá na sua primeira edição, mas já é um sucesso, porque nós já temos experiência com outras realizações do segmento, e vai ser um evento fundamental para a geração de emprego e renda aqui no estado”, disse o presidente Marcos Andrade.

A AquiPesc Brasil vai até sábado, dia 29 de março, no Centro de Convenções AM Malls, com uma agenda repleta de palestras, exposições, rodadas de negócios e debates. A Aquipesc Brasil 2025 promete impulsionar o setor, trazendo inovação, tecnologia e oportunidades para produtores, empresários e profissionais do ramo. A expectativa é que o evento movimente R$ 120 milhões em negócios e contribua para a expansão e modernização da pesca e aquicultura em Sergipe e no Brasil.

O evento conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Agricultura, além do apoio de Brasino Aquicultura, Prefeituras de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, Sistema FAESE/Senar e Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

Saiba mais sobre o evento: https://aquipescbrasil.com/

Texto e foto ascom Fecomércio