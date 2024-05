Aracaju abre cadastro para comercialização de milho e fogueiras no período junino

Com a proximidade das festividades juninas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), informa que o cadastro para vendedores interessados em comercializar milho e fogueiras durante o período já está aberto. O processo, que é realizado anualmente, é fundamental para garantir a liberação e a organização durante as festividades. O cadastro poderá ser realizado em dois locais: no setor de Protocolo da Emsurb, localizado na portaria do Parque da Sementeira, e na nova sede, na rua Dom Pedro II, n° 135, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados precisam apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, bem como um ofício no qual deve constar as informações sobre a área que está sendo pleiteada. Em caso específico da venda de fogueiras, o interessado precisa apresentar, ainda, o documento que comprova a origem da madeira, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. O período para as vendas será de 1º a 30 de junho.

O presidente da Emsurb reforça que a venda sem a devida autorização é proibida e destaca a importância de seguir as normas e recomendações para garantir a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

“Além de autorizar e indicar os lugares adequados à venda de produtos no período junino, buscamos garantir um maior ordenamento destes espaços, objetivando coibir a formação de pontos de vendas não autorizados pelo município e que, portanto, não possuem estrutura adequada para o comércio deste tipo de mercadoria. Nosso objetivo é proporcionar lugares devidamente estruturados e que os vendedores possam comercializar dentro da legalidade”, comenta Bruno Moraes.

Segundo o gerente de Espaços Públicos, Igor Melo, três áreas são reservadas à comercialização de milho e fogueiras, durante o ciclo junino. São elas: praça Dr. Ranulfo Prata (Cruz Vermelha), situada no bairro Getúlio Vargas; o canteiro central da avenida José Carlos Silva (nas proximidades do Mercado Municipal Vereador Milton Santos), no conjunto Augusto Franco, bem como em um espaço situado na avenida Delmiro Gouveia, no bairro Coroa do Meio.

Foto: Ascom|Emsurb