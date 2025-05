ARACAJU APRESENTA CRESCIMENTO DE 22,1% NO FLUXO DE PASSAGEIROS DO SETOR AÉREO EM ABRIL, APONTA AENA BRASIL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), segue intensificando ações com o objetivo de atrair novos visitantes à capital. Dados divulgados pela Aena Brasil, administradora do Aeroporto Internacional Santa Maria, apontam para um movimento de crescimento no número de passageiros.

Em abril deste ano, entre chegadas e partidas, quase 103 mil pessoas passaram pelo Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O número é 22,1% superior ao do mesmo mês de 2024. Um crescimento considerado bastante significativo para o segmento turístico.

No acumulado do primeiro quadrimestre do ano, também foi possível observar um crescimento nos números. Ao todo, quase 437 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal aeroportuário da capital sergipana. O crescimento é de 7,8% em relação ao mesmo período também de 2024, o terceiro maior percentual entre os aeroportos administrados pela Aena no Nordeste.

“Nem chegamos a cinco meses de trabalho e as ações promovidas pela nossa Setur já começam a apresentar resultados impressionantes. Os números de abril nos trazem muito orgulho e mostram que estamos no caminho certo. Seguiremos fazendo ainda mais”, afirmou Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

Ações inéditas

Por meio da Setur, a Prefeitura de Aracaju lançou o “Passaporte” da capital. A iniciativa tem o objetivo de incentivar visitações aos principais pontos turísticos aracajuanos, com uma breve explicação a respeito de cada equipamento.

O livreto inclui 14 equipamentos turísticos: Projeto Tamar, Memorial de Sergipe, Orla Pôr do Sol, Calçadão 13 de Julho, Praça Fausto Cardoso, Museu e Largo da Gente Sergipana, Catedral Metropolitana, Centro de Turismo, Centro Cultural de Aracaju, Mercado Municipal, Colina do Santo Antônio, Parque da Cidade, Orla do Bairro Industrial e Orla de Atalaia.

Eventos permanentes

Nos primeiros meses de trabalho, cinco eventos permanentes foram criados. Todos eles recebem o nome de “Descubra Aracaju”, divididos nas seguintes edições: Cinelândia, Mirante da 13 de Julho, Orla do Bairro Industrial, Orla Pôr do Sol e Praça Tobias Barreto.

No Mirante, o encontro se dará na primeira sexta-feira de cada mês. Todos os sábados haverá música na Orla Pôr do Sol e aos domingos será a vez da Praça Tobias Barreto. O “Descubra Aracaju – edição Orla do Bairro Industrial” acontece na segunda e quarta sexta-feira de cada mês. Já o “Descubra Aracaju – edição Cinelândia” acontecerá uma vez por semestre.

Em todos os eventos, há shows musicais, apresentações culturais, feiras gastronômicas e de artesanatos, além de, em alguns casos, exposições artísticas. O público pode levar cooler com bebidas, cadeiras ou banquinhos e curtir momentos inesquecíveis ao lado da família e dos amigos.

Reabertura do Mirante

Depois de um longo período desativado, o Mirante do Bairro 13 de Julho foi reaberto para o público. Além da vista proporcionada aos visitantes, o espaço também funcionará como um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), responsável por acolher e dar orientação a todos que estão de passagem por Aracaju. A Setur tem uma equipe atuando no local para a realização desse serviço.

Feiras e Eventos de Promoção

Pela primeira vez, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Setur, esteve presente no Workshop Masterop Travel (WMT), um dos maiores eventos do trade turístico no Brasil. A feira foi realizada em Maceió (AL), entre os dias 27 e 29 de março.

Foi inédita também a participação na Rodada de Negócios da Foco Operadora, realizada de 10 a 13 de abril, no Vila Galé Alagoas, que fica localizado em Barra de Santo Antônio (AL). Os dias de evento foram voltados ao aprendizado, networking e negociações voltados ao trade turístico.

Graças a um termo de fomento firmado entre o Turismo de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), ganhou vida a Caravana de Capacitação “Aracaju de Braços Abertos”, que desembarcou em Feira de Santana (BA) e Salvador (BA). A iniciativa foi pensada com o objetivo de impulsionar o turismo regional, alcançando cidades estratégicas no raio de 600 quilômetros.

Nova identidade visual e mudança nas redes sociais

Dentre as metas iniciais de trabalho, esteve a criação de uma nova identidade visual para os perfis nas redes sociais da Setur e do Descubra Aracaju, plataforma utilizada como ponto focal da divulgação da capital como destino turístico. Os objetivos iniciais foram cumpridos e já é possível colher alguns frutos.

Os números impressionam. O Descubra Aracaju ganhou cerca de 7 mil seguidores, ultrapassando 13 mil, no total. O perfil da Setur ganhou mais 6 mil novos adeptos, totalizando quase 11 mil. Os vídeos publicados no reels já passaram de dois milhões de visualizações orgânicas. Apenas em um dos conteúdos foi reproduzido mais de um milhão de vezes. Todo esse conteúdo abastece as agências de viagem e atrai os turistas.

Foto: Aena Brasil/Divulgação