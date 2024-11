Aracaju conquista selo ouro pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

A Educação municipal de Aracaju recebeu o selo da categoria “Ouro” pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O selo é uma forma de reconhecimento criada pelo Ministério da Educação (MEC) para valorizar boas práticas de secretarias de educação em ações voltadas à alfabetização das crianças brasileiras e à diminuição das desigualdades educacionais. A premiação consolida os esforços da gestão municipal de Aracaju na adoção de práticas pedagógicas que visam à alfabetização plena na idade certa.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização foi lançado pelo MEC em setembro deste ano e foi criada uma comissão técnica para avaliar as práticas submetidas pelas redes de educação de todo o país. O selo é dividido em três categorias: Bronze, Prata e Ouro, sendo a categoria Ouro a mais alta, concedida às redes de ensino que comprovaram o desenvolvimento de políticas educacionais e práticas pedagógicas efetivas em prol da alfabetização. O resultado preliminar foi divulgado na última sexta-feira, 22.

“Esta é mais uma grande conquista da Educação do nosso município, e que demonstra o quanto temos trabalhado para a melhoria constante do aprendizado das nossas crianças. Nossos últimos oito anos, a gestão se empenhou, investiu e hoje colhemos os frutos, com este selo ouro no compromisso com a alfabetização. Implementamos diversas iniciativas, sobretudo a partir de 2022, como o Educaju, a Avaliação Diagnóstica de Entrada, de Percurso e de Saída, a Prova de Fluência Leitora, o Reforço Escolar e a Reenturmação por nível de leitura, com foco, nos anos iniciais de ensino. Além disso, com o intuito de garantir também o conforto do aluno como estratégia de melhoria no aprendizado, mantemos estrutura e alimentação de qualidade nas nossas unidades de ensino. Esse resultado nos orgulha e mostra que estamos no caminho certo para uma educação de excelência na capital”, pontua o prefeito Edvaldo Nogueira.

Secretário Municipal da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu conta que recebeu com bastante alegria o resultado da premiação e diz que este reconhecimento é emblemático, já que desde o pós-pandemia, a Semed vem investindo em práticas pedagógicas para fortalecer e recuperar a alfabetização dos estudantes.

“Na pandemia, descemos a patamares muito baixos de alfabetização e nós tomamos algumas decisões para tornar Aracaju uma cidade que alfabetiza suas crianças na idade certa. E nós estamos falando de uma operação que envolve tanto a parte pedagógica da rede, com o Departamento de Educação Básica, as escolas e os professores, quanto toda a organização de natureza administrativa da Secretaria. Estamos falando de um movimento de rede completamente articulado e em prol de uma política municipal de educação que resultou em mais um reconhecimento. Quero parabenizar toda a rede pública municipal de ensino de Aracaju, todos os técnicos da Semed e quero também reconhecer a decisão e o esforço do prefeito Edvaldo Nogueira em fazer da educação uma prioridade no seu governo e dizer que o este selo vem encerrar esse ciclo da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, literalmente, com chave de ouro”, comemora o secretário.

Processo

O diretor de Educação Básica da Semed, professor Evilson Nunes, ressalta que Aracaju precisou atender a vinte parâmetros estabelecidos em edital pelo MEC. Para cada parâmetro, foram elencados documentos comprobatórios que as ações foram realizadas e de que as medidas foram adotadas em toda a rede. Entre as comprovações, estavam documentos oficiais, relatórios, planos de ação, comprovantes de participação dos gestores escolares em ações de formação continuada, entre outros.

“Nós apresentamos o nosso plano de ação do Educaju e comprovantes de entrega dos cadernos do nas escolas, já que um dos parâmetros era entrega de material complementar para alfabetização. Todos apresentamos os comprovantes de participação dos gestores da educação infantil e do ensino fundamental nas ações de formação continuada, apresentamos a nossa política de avaliação da alfabetização com as Provas de Fluência Leitora e as Avaliações Formativas. A estruturação de uma política municipal de avaliação dos alunos era um dos itens a ser pontuado e nós tínhamos esse trabalho já bem estruturado aqui na rede municipal”, explica Evilson.

Ainda segundo o diretor, Aracaju foi pioneira em ações de alfabetização no país, com práticas que hoje são seguidas por diversos outros municípios. “No pós-pandemia, Aracaju definiu um objetivo claro que era alfabetizar os seus alunos e estabelecer um plano para, progressivamente, garantir a aprendizagem dos alunos. Então, o selo mostra que estávamos no caminho certo quando estabelecemos toda a série de ações a serem desenvolvidas. Para o município de Aracaju foi apenas apresentar a comprovação daquilo que já vinha fazendo. Uma política que hoje o MEC estabelece pra todo o país, Aracaju já vinha desenvolvendo desde 2022. É uma alegria imensa ver que planejamos um caminho que hoje está sendo reconhecido e sendo adotado por todo o país”, finaliza.

Fonte e foto AAN