Aracaju: Convenção da Rede oficializa Breno Garibalde como pré-candidato a vereador

Na segunda-feira, 29, foi realizada na Câmara de Aracaju, a convenção partidária da Rede Sustentabilidade.

Para o pleito de 2024, a Rede contará com nove pré-candidatos para o legislativo municipal. Entre eles, o vereador Breno Garibalde. Para o parlamentar, a escolha para se filiar à Rede, foi fundamental por ser um partido que tem a sua identidade, defendendo pautas como a preservação do meio ambiente.

“Eu não poderia estar em outro partido, porque eu acredito que dá para fazer diferente na política. Por isso, que diariamente estou aqui nessa tribuna para lutar pelos ideais de vocês, para lutar pela cidade que a gente acredita. Uma cidade ambientalmente correta, equilibrada e pensada para os mais necessitados”, declarou o vereador.

Ainda segundo Breno, é urgente e necessário ampliar a discussão sobre a preservação do meio ambiente na capital sergipana, pois os mais afetados com o desequilíbrio ambiental são justamente as comunidades mais carentes.

“As soluções precisam ser urgentes, Aracaju não é a cidade do futuro, é a cidade do agora. Durmo e acordo pensando que podemos fazer sim, uma Aracaju melhor para todo mundo, e não vou relaxar enquanto a gente não conseguir fazer isso. Quero agradecer aos oito pré-candidatos e pré-candidatas que acreditam na Rede Sustentabilidade e que podemos sim, fazer uma Aracaju diferente. Agradecer também ao meu pai, que apoiou minha decisão de me filiar a Rede. Vou continuar fazendo política da forma que eu acredito, e para isso, preciso estar onde estou, junto a Rede, e com todos vocês. Então, bora nessa! Força luta, garra e que Deus abençoe a todos nós!”, ressaltou o parlamentar.

Mostrando a força da juventude na política, estudante de Ciências Sociais e pré-candidata pela Rede Rebeca Sousa, afirmou que mantém a chama da política acesa há muitos anos. Tenho 21 anos e para mim é fundamental que a juventude ocupe mais espaços de poder. A juventude é o caminho! Nós jovens queremos fazer grandes coisas, e por isso busco como Aracaju pode melhorar pensando em emprego, mobilidade urbana, maneiras da juventude conseguir acessar saúde e educação de qualidade”, concluiu Rebeca.

Texto e foto: Nayana Araujo