ARACAJU É A 12ª CIDADE DO BRASIL EM GERAÇÃO DE EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 2025, INFORMA O CAGED

Aracaju vive um novo ciclo de crescimento, com destaque para o desempenho da construção civil, um dos setores que mais têm impulsionado a economia local. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, a capital sergipana ocupa a 12ª colocação no ranking nacional de geração de empregos na construção civil, entre janeiro e setembro de 2025, de todos os 5.571 municípios do país.

Com 2.739 novos postos de trabalho criados no setor nos primeiros nove meses do ano, Aracaju figura entre as cidades brasileiras que mais ampliaram o número de vagas formais na área, superando capitais nordestinas como João Pessoa (PB) e Natal (RN), além de outras capitais do país, como Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). O resultado reforça o ritmo de expansão da construção civil na capital sergipana e o fortalecimento do setor como pilar do desenvolvimento urbano e econômico local.

Segundo informações do Observatório Econômico da Prefeitura de Aracaju, o número representa um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 2.617 empregos na construção civil.

Construção de edifícios lidera geração de vagas

O desempenho positivo tem destaque especial na construção de edifícios, segmento que apresentou um crescimento expressivo de 56,4% na empregabilidade em comparação a 2024, passando de 1.349 para 2.111 vagas formais geradas.

Esse avanço reflete o dinamismo do mercado da construção na capital, impulsionado pelo crescimento populacional, Aracaju já ultrapassa 600 mil habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, e pela ampliação da demanda por moradias e empreendimentos comerciais.

Setor estratégico para o desenvolvimento

Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), os números confirmam que a construção civil é um dos principais vetores de crescimento urbano e social da cidade. “Aracaju vive um momento de expansão e confiança nessa nova gestão da prefeita Emília Corrêa. O setor da construção civil movimenta a economia, gera renda e fortalece toda a cadeia produtiva local, atraindo novos investimentos e criando oportunidades para nossa população”, destacou o secretário Dilermando Júnior.

O resultado consolida Aracaju como uma capital em pleno desenvolvimento, com políticas públicas voltadas para o crescimento sustentável, a geração de empregos e o fortalecimento do ambiente de negócios.

A Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), tem realizado ações voltadas para este desenvolvimento. Recentemente, firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para ofertar e ampliar as qualificações no setor. A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, destaca que, no momento, dois cursos estão em andamento e a oferta será ampliada em 2026. “Na UQP do Santos Dumont os cursos estão acontecendo em parceria com o SENAI, nos turnos manhã e tarde de Instalador Hidráulico Predial e Gesseiro de Obras Predial. São cursos com a carga horária de 160h e divididos em aulas teóricas e práticas. Destacamos que a atuação e o cuidado das mulheres na construção civil é algo formidável. E em 2026, teremos a oferta para mulheres e mães atípicas dando a oportunidade de se qualificarem nas mais diversas necessidades, como assentador de revestimentos cerâmicos, instalador hidráulico predial, gesseiro de obras predial, entre outros”, destaca a gestora.

