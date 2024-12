Aracaju ganha primeiro escritório de advocacia exclusivo para mulheres

Aracaju se prepara para vivenciar um marco histórico na defesa dos direitos femininos. No próximo dia 26 de dezembro, às 16h, será inaugurado o Escritório Roberta Menezes, o primeiro em Sergipe dedicado exclusivamente a acolher, apoiar e empoderar mulheres por meio de soluções jurídicas e suporte emocional.

Idealizado pela Dra. Roberta Menezes, referência na advocacia voltada para mulheres, o espaço vai além do atendimento jurídico tradicional. Com uma equipe composta por seis mulheres, incluindo uma psicóloga especializada, o escritório integra assistência legal e cuidados com a saúde mental, proporcionando um atendimento completo e humanizado.

“Este escritório é mais do que um sonho realizado; é um compromisso com a transformação de vidas. Queremos que cada mulher que entrar aqui se sinta acolhida, ouvida e fortalecida para recomeçar com dignidade e confiança,” destaca Dra. Roberta, emocionada ao dar vida a um projeto tão necessário.

Localizado na Rua Urquiza Leal, 602, bairro Salgado Filho, o Escritório Roberta Menezes será um símbolo de justiça e empatia, promovendo mudanças significativas na vida de muitas mulheres e mostrando a importância da igualdade e do respeito na sociedade.

Texto e foto: Alice Fernandes