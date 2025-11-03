ARACAJU MOTO FEST 2025 REÚNE 25 MIL PESSOAS EM NOITE DE ENCERRAMENTO,  NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU

A Orla de Atalaia foi tomada por muita música, liberdade e o ronco dos motores durante o Aracaju Moto Fest 2025, que reuniu motociclistas, turistas e moradores em três dias de festa, de 30 de outubro a 1º de novembro.

Na última noite do evento, mais de 25 mil pessoas acompanharam a apresentação da banda Detonautas, que fez a multidão cantar sucessos que atravessam gerações.

A realização do evento contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), graças a um termo de fomento firmado com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em fomentar o turismo de eventos e valorizar o potencial da cidade como destino cultural e de lazer.

De acordo com o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, o sucesso da edição mostra o impacto positivo do turismo de eventos na economia local. “O Aracaju Moto Fest é mais do que um encontro de motociclistas, é cultura, música e solidariedade. A Prefeitura tem apoiado iniciativas como essa porque movimentam a rede hoteleira, a gastronomia e o comércio, fortalecendo a imagem de Aracaju como cidade acolhedora e vibrante”, afirmou.

O organizador do evento, Renan Tavares, destacou a importância da parceria com o poder público. “A gente esperava menos. Detonautas mais uma vez aqui em Aracaju e, dessa vez, no Aracaju Moto Fest, um grande encontro. Esse show foi um presente enorme da Prefeitura de Aracaju, por meio da Setur, e Fecomércio. Só assim para a gente poder fazer um evento hoje a nível nacional, tornando Aracaju a capital nacional sobre duas rodas”, disse.

Além de celebrar o espírito motociclista, o evento também promoveu solidariedade. A entrada foi solidária, com a doação de 2 kg de alimento não perecível, em ação conjunta com a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas). As arrecadações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante os três dias de programação, o público acompanhou shows de Bad Name, Som de Marte, Loop, Valvulados, Tessera, Plebe Rude, Nrock, Rádio Pirata e Imunidade Charlie Brown, além do aguardado encerramento com os Detonautas. Com mais uma edição de sucesso, o Aracaju Moto Fest reafirmou seu papel como um dos maiores encontros motociclísticos do Nordeste, unindo música, turismo e solidariedade em um fim de semana inesquecível na capital sergipana.

Foto: Kaio Espínola / Setur Aracaju