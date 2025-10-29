Aracaju Moto Fest promete 3 dias de liberdade, música e emoção na Orla

A capital sergipana se prepara para receber um dos eventos mais esperados do calendário turístico: o Aracaju Moto Fest 2025, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, na Orla de Atalaia. Serão três dias de encontros, música e muita liberdade, reunindo motociclistas, moradores e turistas em uma celebração que já é tradição em Aracaju.

A realização do evento conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), graças a um termo de fomento firmado com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em fomentar o turismo de eventos e valorizar o potencial da cidade como destino cultural e de lazer.

De acordo com o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, o evento é um exemplo de como o turismo de eventos movimenta a economia e fortalece a imagem da cidade. “O Aracaju Moto Fest é muito mais do que um encontro de motociclistas, é um momento que reúne cultura, música, solidariedade e turismo. A Prefeitura tem buscado apoiar iniciativas como essa porque elas geram impacto positivo na rede hoteleira, na gastronomia e no comércio local”, destacou o secretário.

Para Renan Tavares, organizador do evento, o apoio da Prefeitura de Aracaju cumpre um papel muito importante. “O evento reúne motociclistas de todas as regiões do país, transformando Aracaju em um dos destinos mais importantes do Nordeste para o motociclismo e o turismo sobre duas rodas. O apoio da Secretaria de Turismo (Setur) tem sido essencial para ampliar o alcance e o impacto dessa grande celebração”, comentou.

Solidariedade

Além de celebrar o espírito motociclista, o Aracaju Moto Fest 2025 também é um evento de solidariedade. A entrada será solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, em uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas). Todos os alimentos arrecadados serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Detonautas

Entre as atrações confirmadas, o destaque vai para a banda Detonautas, que sobe ao palco no sábado, 1º de novembro, com um show repleto de sucessos que marcaram gerações. A presença da banda nacional promete atrair um grande público e reforça o posicionamento de Aracaju como palco de grandes apresentações musicais.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Tico Santa Cruz, vocalista da banda, convida o público para o show: “Salve, salve, galera de Aracaju! Nesse sábado, dia 1º de novembro, a Orla de Atalaia vira palco do Aracaju Moto Fest 2025. Milhares de motociclistas, muito rock and roll e aquela energia que a gente ama viver junto com vocês. Nosso agradecimento à Fecomércio e à Prefeitura de Aracaju, que, através da Secretaria de Turismo, se uniram para o projeto Descubra Aracaju, que proporcionou fazer o melhor Moto Fest da história da cidade.”

Confira a programação completa:

Quinta, 30/10

– Bad Name

– Som de Marte

Sexta, 31/10

– Loop

– Valvulados

– Tessera

– Plebe Rude

Sábado, 01/11

– Nrock

– Rádio Pirata

– Imunidade Charlie Brown

– Detonautas