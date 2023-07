Aracaju para crianças: final de semana promete muita diversão

Com o fim das férias, as crianças se preparam para encarar mais um intenso semestre de atividades escolares. Mas, o retorno às aulas não impede que o fim de semana seja dedicado à diversão da família. Com uma programação que contempla o público de todas as idades, o RioMar Aracaju promove um diversificado roteiro de lazer, que inclui cinema, pista de patinação, espetáculos no gelo, parque temático, além das opções gastronômicas nas praças de alimentação.

Parque do Iglu Gigante

Para os pequenos que curtem uma piscina de bolinhas, a dica da Praça de Eventos Rio é o Parque do Iglu Gigante, que como o nome já diz, oferece um amplo espaço para a diversão de crianças de todas as idades. Por lá, a brincadeira fica por conta de milhares de bolinhas, labirinto e escorregador. Para ter acesso ao parque é preciso fazer o cadastro da criança antecipadamente. O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos e o valor do tempo adicional é de R$ 15 a cada 15 minutos. O parque funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h. Para mais informações, acesse o regulamento no www.riomararacajuonline.com.br

Iceland e espetáculos no gelo

Na Praça de Eventos Mar, a atração para crianças e adultos é a pista de patinação no gelo. O espaço recebe crianças a partir de 5 anos de idade e para segurança de todos é obrigatório o uso do kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva. Os pequenos de 2 a 4 anos, podem brincar nos trenós, que são conduzidos por um monitor.

O passaporte para a diversão pode ser adquirido através da Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento em dinheiro, o ingresso custa $50,00 por 30 minutos e R$ 70,00 por 1h; no cartão de crédito, o valor passa a R$55,00 por 30 minutos ou R$75,0 por 1h; já o trenó custa R$ X40,00 com direito a 18 voltas pela pista. Crianças de 5 a 12 anos podem entrar sozinhas, desde que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área da patinação no gelo. Confira o regulamento no www.riomararacajuonline.combr

E aos sábados e domingos, às 16h, a pista se transforma em palco para o espetáculo A Princesa do Gelo e os Guardiões Nevados, com performance artística de oito patinadores. A atração é gratuita. Logo após a exibição da peça, acontece o meeting com a trupe para sessão de fotos, no Espaço Congelante, ao lado do Madeiro. Para participar do encontro o acesso é livre, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Live action da Barbie

Outra dica para o fim de semana é pegar um cineminha e assistir o live-action da Barbie. No Cinemark RioMar, nas salas 1 (dublado), 4 e 5 (legendado), as sessões iniciam a partir das 13h40, com a última exibição às 23h40. No sábado e domingo, a sala 6 (legendado) oferece sessão especial à meia-noite. O ingresso pode ser adquirido antecipadamente através do site do Cinemark ou pelo SuperApp RioMar Aracaju.

Retrô Games

E para os aficionados pelo universo Geek, a grande pedida é o Retrô Games, evento que ressalta a cultura pop e oferece uma programação especial para os fandoms. Por lá, a galera vai encontrar atrações como desfile de cosplay, apresentação de dança, oficina de desenho, flash tattoo, campeonatos de K-pop, Fifa, Smack Bros, Multiverso (com premiação), Card game, Batalha campal, Just dance e Anime Q, além de comercialização de games famosos, jogos de videogame, tabuleiros e atividades que desafiam a mente.

O encontro acontece neste domingo, dia 23 de julho, das 13h às 20h, na Arena RioMar, localizada no piso L2, ao lado da Camicado. O acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

