“Aracaju precisa de políticas públicas para pessoas em situação de rua”, afirma Breno Garibalde

Em pronunciamento na sessão plenária da Câmara de Aracaju nesta terça-feira, 11, o vereador Breno Garibalde trouxe a tona o caso de um homem que foi agredido no Terminal Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), em Aracaju, por dois funcionários da concessionária Socicam, no último fim de semana.

Com a divulgação do caso, o parlamentar alertou sobre a falta de políticas públicas para a população de rua em Aracaju. “A realidade das pessoas em situação de rua é preocupante. Vemos um número crescente dessa população, mas não vemos política pública em prol deles. Já falei disso diversas vezes aqui na tribuna, fiz visitas ao Centro Pop e constatei o descaso. Pessoas se alimentando no chão, fazendo suas necessidades fisiológicas em um banheiro sem porta e por aí vai. Política pública não é só tirar a pessoa da rua e dar um prato de comida, um leite. É buscar solução definitiva para essas pessoas”, ressalta o parlamentar.

Para Breno, é triste ver como a população em situação de rua é tratada na capital sergipana em pleno 2025. “É desse jeito que se trata essas pessoas? Uma pessoa que precisa pedir dinheiro e buscar abrigo em um terminal de ônibus e é tratada dessa maneira? Quero deixar minha indignação, para que a gente mude o olhar para as pessoas em situação de rua no município de Aracaju, para que tenhamos uma política pública ativa, com um Centro Pop funcionando de fato para quem precisa”, declara o vereador.

Ainda em sua fala, Breno lembrou o discurso feito pela prefeita Emília Correa na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores, de que a gestão municipal teria um olhar mais atento para a população de rua. “Deixo aqui meu apelo para que isso realmente aconteça. São mais de duas mil pessoas nessa situação na nossa cidade e essas pessoas precisam de assistência do poder público”, conclui Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: China Tom