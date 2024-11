Aracaju recebe a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Programação acontece de 26 a 29 de novembro, com sessões acessíveis e gratuitas

A partir de 26 de novembro, a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acontece no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. O tema deste ano é “Viver com Dignidade é Direito Humano”, ressaltando a importância da dignidade humana para assegurar a qualidade de vida e liberdade para todas as pessoas.

Nesta edição, a Mostra homenageia a renomada montadora Cristina Amaral, um nome fundamental do cinema brasileiro. Ao longo de sua carreira, Cristina colaborou com grandes diretores e produziu filmes que destacam questões sociais e humanas. Premiada em festivais como Brasília e Gramado, é uma referência tanto para profissionais do audiovisual quanto para as novas gerações de cineastas. Sua atuação em documentários como Quilombo Rio dos Macacos e Teatro Experimental do Negro evidencia seu compromisso com os direitos humanos e com a luta contra as desigualdades. Ela segue sendo um nome essencial no cinema brasileiro, transformando realidades com sua sensibilidade e experiência.

A programação da 14ª Mostra inclui sessões com curtas e longas-metragens dedicados à homenageada, além de uma sessão infantil e filmes selecionados por meio de chamada pública, que destacam produções de todas as regiões do país. Cada sessão será seguida de um debate, proporcionando um espaço para reflexão e troca de ideias.

“Estou muito animada com essa edição. A cada ano, temos a chance de reunir pessoas incríveis, que compartilham a mesma paixão pelo cinema e pela transformação social. Esse evento é muito mais que uma mostra de filmes; é um espaço de reflexão, aprendizado e troca. Todos estão convidados a participar dessa experiência única, que promete ser enriquecedora e transformadora”, afirma a produtora do evento, Beatriz Colucci.

As exibições são totalmente gratuitas e acessíveis ao público, com legendas descritivas e janelas de libras, reafirmando o compromisso da Mostra com a inclusão e a democratização do acesso à cultura. As obras selecionadas refletem questões atuais e essenciais, abordando temas como igualdade, justiça social e o respeito à diversidade.

PROGRAMAÇÃO

DIA 26 (TERÇA-FEIRA)

18h Cerimônia + Sessão Homenagem de Abertura para convidados

66 min | Classificação livre

Abá – Documentário | 4′ | SP | 1992

Belos Carnavais – Drama musical | 16′ | SP | 2020

Sem Asas – Drama | 20′ | SP | 2019

Confluências – Documentário | 26′ | DF | 2024

DIA 27 (QUARTA-FEIRA)

9h30 Sessão Depois do Expediente seguida de debate

101 min | Classificação: 12 anos

Big Bang – Ficção | 15′ | RN | 2022

Habito – Híbrido | 18′ | AL | 2023

Mborayhu Ñemoheñoi: A Luta das Mulheres Avá Guarani – Documentário | 20′ | PR | 2022

Sobre a Cabeça os Aviões – Documentário | 19′ | GO | 2022

Pássaro Memória – Drama, Musical | 15′ | RJ | 2023

Fluxo – O Filme – Drama | 14′ | SP | 2023

14h30 Sessão Jovens Curadores seguida de debate

68 min | Classificação 10 anos

Possa Poder – Ficção | 19′ | RS | 2022

Marina Não Vai à Praia – Ficção | 17′ | MG | 2014

Lapso – Ficção | 20′ | MG | 2023

Sobre Amizade e Bicicletas – Ficção | 12′ | PR | 2022

Dia 28 (quinta-feira)

8h30 Sessão Infantil seguida de debate

Garoto Cósmico – Animação | 76′ | 2007 | Classificação: livre

14h30 Sessão de Homenagem 1 seguida de debate

Cidade; Campo – Ficção, Drama, Suspense | 120′ | 2024 | Classificação: 14 anos

Dia 29 (sexta-feira)

8h30 Sessão Territórios e Dignidade seguida de debate

86 min | Classificação 12 anos

Maré Braba – Animação | 8′ | BA | 2023

Água Rasa – Ficção documental | 20′ | MG | 2023

Mansos – Ficção | 20′ | PE | 2024

Somos Terra – Documentário | 8′ | RO | 2020

Máquinas de Lazer – Documentário | 10′ | SC | 2023

Pulmão de Pedra – Documentário | 14′ | PB | 2023

Marés da Noite – Animação | 7′ | SP | 2024

14h30 Sessão de Homenagem 2 seguida de debate

Curtas Jornadas Noite Adentro – Drama musical | 102′ | 2021 | Classificação: 16 anos

SERVIÇO

Mostra Cinema e Direitos Humanos

De 26 a 29 de novembro de 2024

Local: Museu da Gente Sergipana. Av. Ivo do Prado, nº 398 – Centro – Aracaju-SE

Programação completa disponível em: https://mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br/cidades/aracaju/

Fonte Ayalla Anjos