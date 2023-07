Aracaju retoma vacinação nas escolas e creches da rede particular

A partir da próxima sexta-feira, dia 28, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Sergipe (Fenen/SE), retoma o cronograma de vacinação nas escolas e creches da rede particular da capital com imunizantes contra covid-19 e demais vacinas.

No primeiro dia de retomada, mais de 800 crianças alunas dos colégios Ideal, no bairro Cirurgia, e Jardins Sul, no bairro Aruana, devem ser vacinadas, como explica a coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE) da SMS, Aline Guimarães.

“A vacinação nas escolas faz parte das estratégias para ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização dos cartões de vacina, facilitando ainda mais o acesso para as pessoas. Para a vacinação, pais ou responsáveis precisam enviar o termo de autorização assinado, cartão de vacina e documento da criança. Já funcionários, pais e professores devem apresentar documento de identificação e cartão de vacina”, detalha Aline.

Dados

No período de 24 de fevereiro a 10 de julho, 108 escolas em Aracaju receberam a ação de vacinação, que atendeu 19.905 pessoas, sendo 14.237 nas escolas municipais e 5.668 nas escolas particulares.

Cadastro disponível

As escolas particulares interessadas podem acessar o site da Prefeitura de Aracaju e preencher o formulário disponível, bem como ter acesso ao termo de autorização que os pais precisarão preencher. A partir disso, a equipe alinha e entra em contato com a instituição.

“Toda comunidade escolar deve participar e se vacinar, tendo em vista a importância da vacinação na prevenção de inúmeras doenças. Nossas equipes também estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre as doses disponíveis, de acordo com o cartão de vacina de cada um”, enfatiza Aline.

Foto ascom SMS