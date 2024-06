Aracaju sedia a etapa Nordeste da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS

O evento acontece de nos dias 7 e 8 de junho, na Unit-campus Farolândia

Com o tema “SUAS: O trabalho da Psicologia na efetivação dos direitos socioassistenciais”, a Etapa Nordeste da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) acontece nos dias 7 e 8 de junho, em Aracaju/SE.

O evento que será realizado na Universidade Tiradentes (Unit-campus Farolândia), receberá as(os) profissionais, professoras(es), pesquisadoras(es) e estudantes de Psicologia que atuem na política de assistência social e nas demais políticas públicas com ações conjuntas na execução intersetorial de ofertas socioassistenciais, além de trabalhadoras(es) que atuem em conjunto com profissionais da Psicologia nestas políticas.

“É com imensa satisfação que o CRP19 sediará a III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS realizado pelo Conselho Federal de Psicologia através da CONPAS e em parceria com todos os Conselhos Regionais de Psicologia da região nordeste”, pontua o coordenador do CREPOP/CRP19, Conselheiro Mário Sílvio de Souza Fraga (CRP19/3000).

A Mostra tem como objetivo fomentar a reflexão acerca do fazer dessa ciência e profissão na política de assistência social. A atividade também se propõe a reconhecer as possibilidades da Psicologia no enfrentamento às desigualdades sociais e na efetivação dos direitos socioassistenciais.

“O trabalho da Psicologia desempenha um papel fundamental na efetivação desses direitos, atuando de forma integrada e interdisciplinar com as demais áreas do SUAS”, ressalta Adriano Barros, Conselheiro Presidente do CRP19.

Confira a programação da Etapa Nordeste

Dia 07 de junho – sexta-feira

18h: Mesa de Abertura

Neuza Guareschi (conselheira do Conselho Federal de Psicologia e coordenadora da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social (CONPAS)

Wanderson Vilton (representante da região Nordeste na CONPAS)

Representantes dos Conselhos Regionais de Psicologia da região

Nordeste: CRP 02; CRP 03; CRP 11; CRP 13; CRP 15; CRP 17; CRP 19; CRP 21 e CRP 22;

Reitoria da Universidade Tiradentes

Alisson Oliveira (MNPR/SE)

19h: Mesa Temática Regional: “Diálogos entre intersetorialidade e interseccionalidade no SUAS”

Mediação: Wanderson Vilton

Convidadas(os): Monaliza Cirino (BA) | Isabel Fernandes (RN) | Alisson Oliveira (MNPR/SE)

Dia 08 de junho – sábado

8h30 às 10h30: Sessões simultâneas de apresentação de trabalhos;

10h30 às 12h00: Fórum dos Trabalhadores: O (im)pertinente compromisso da Psicologia para o fortalecimento do SUAS: precarização do trabalho, controle social e educação permanente.

Mediação: Edson Lima (PE) e Liliana de Sena (AL)

Convidadas(os): Gustavo Souza (CEAS/PI) |Mailson Santos Pereira (BA) |

Lidiane Faro (representante do CFP no FNTSUAS e integrante da CONPAS/CFP

12h às 14h: Intervalo para almoço

14h: Roda de Conversa – (Bloco I): Demandas do Sistema de Justiça às(os) Psicólogas(os) do SUAS: delimitações na interface interinstitucional.

Mediação: Thaís Machado (BA)

Convidadas(os): Tamiris Ferreira de Assis Silva (AL) | Diego Mendonça (CE)

14h50: Roda de Conversa – (Bloco II): Elaboração de relatórios pelo profissional de Psicologia no SUAS

Mediação: Juciara Noara

Convidadas(os):Denise Barbosa (SE) | Manoel Carvalho (AL)

15h45: Mesa de encerramento: Onde a psicologia no SUAS pisa? Práticas profissionais para garantia de Direitos socioassistenciais.

Mediação: Andrea Esmeraldo (CE)

Convidadas(os): Ailena Júlie Conceição (BA) | Marina Queiroz (RN) |

Itamar Sousa (PE).

