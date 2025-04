ARACAJU SEDIA EDIÇÃO DO FÓRUM CNT DE DEBATES SOBRE OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO TRANSPORTE NO NORDESTE

O evento, promovido pela CNT, em parceria com a Fetralse, reunirá lideranças nacionais e regionais em um espaço de diálogo voltado ao desenvolvimento da infraestrutura de transporte

Na próxima sexta-feira (25), Aracaju será palco de mais uma etapa regional do Fórum CNT de Debates, promovido pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), em parceria com a Fetralse (Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe).

Com o tema “Caminhos para o fortalecimento do transporte no Nordeste e no Brasil”, o evento reunirá empresários, autoridades públicas e representantes da sociedade para debater os principais desafios e oportunidades do setor de cargas e passageiros na região.

A programação contará com a participação de importantes lideranças nacionais e regionais em um espaço de diálogo voltado ao desenvolvimento da infraestrutura e ao aprimoramento dos serviços de transporte. A abertura do evento terá as presenças do presidente do Sistema Transporte, Vander Costa; do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Márcio Macedo; da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa; e do presidente da Fetralse e do Conselho Regional do SEST SENAT, Alberto Almeida.

Entre os destaques da programação, está a palestra magna de Maurício Muniz, subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. Em seguida, o diretor de Relações Institucionais da CNT, Valter Souza, apresentará as ações do Sistema Transporte em defesa do setor.

O evento segue com uma roda de diálogo que reunirá o senador Laércio Oliveira; o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade; o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos; o presidente da Desenvolve Sergipe, Milton Andrade; e o dirigente da Fetralse e presidente do SINTURB, Guilherme Borges. Também está confirmada a presença de diversos parlamentares e autoridades do Poder Executivo de Sergipe e Alagoas. A mediação ficará a cargo de Alberto Almeida.

Para o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, a iniciativa reforça o compromisso da CNT com o desenvolvimento regional. “O Fórum é uma oportunidade valiosa para ouvirmos as demandas locais, aproximarmos o Sistema Transporte dos empresários e propormos soluções conjuntas que contribuam para um setor mais eficiente, moderno e sustentável em todo o país”, destaca.

“Esse Fórum representará uma importante oportunidade para discutirmos as perspectivas do setor de transporte, avaliando sua situação atual e formulando estratégias para seu crescimento e fortalecimento. É essencial analisar o panorama do setor para, a partir disso, construir um diálogo com autoridades e empresários, a fim de identificar desafios e desenvolver soluções por meio de políticas públicas que promovam um transporte cada vez mais sustentável e eficiente”, complementa o presidente da Fetralse, Alberto Almeida.

O encontro conta com o patrocínio do RecargaPay, aplicativo de pagamentos líder no setor de transporte no Brasil, que já facilita a rotina de mais de 10 milhões de brasileiros, entre pessoas físicas e empreendedores. Além do setor transportador, a plataforma oferece um portfólio completo de serviços, que inclui cartão com cashback em todas as compras, carteira digital com rendimento de 110% do CDI, Pix, empréstimos, recargas, pagamento de contas e muito mais – tudo de forma prática e em um único ambiente digital.

O evento será realizado das 8h30 às 12h30, na unidade do SEST SENAT Aracaju (Av. Pres. Tancredo Neves, 5857 – Jabotiana).

Ascom Setransp