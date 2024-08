Aracaju sediará a 7ª mostra de orquídeas no mês de setembro

De 20 a 22 de setembro, Aracaju será palco da 7ª mostra de orquídeas, evento realizado pela OASE -Orquidófilos Associados de Sergipe, associação, sem fins lucrativos, criada em 2005 e que reúne os apaixonados pelo cultivo de orquídeas no Estado.

Com entrada gratuita, o evento acontecerá no primeiro piso do Ferreira Costa e “será uma ótima oportunidade para o público conhecer e ter acesso ao cultivo local e também adquirir orquídeas direto de produtores locais e do Estado de São Paulo, com plantas diferenciadas, bem como insumos e artesanatos”, destaca Albert Bittencourt, Presidente da OASE.

Além de comemorar o início da Primavera, a proposta do evento é divulgar a Associação e disseminar conhecimentos com a realização de oficinas para o aprendizado de técnica e cultivo, vendas e exposição, que trará plantas dos associados cultivadas em Sergipe e do Orquidário Orchid Castle, de São Paulo. ”

Nesta edição, o evento terá a ação social de arrecadação de alimentos que serão entregues para a AVOSOS. Cada kg doado dará direito a 01 cupom para concorrer ao sorteio de orquídeas.

Quando: De 20 a 22 de setembro de 2024

Onde: Ferreira Costa Home Center – Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa

Horário: Sexta/ Sábado das 8h às 21h e Domingo 9h às 18h

Por Thaís Marinelli