ARACAJU SEDIARÁ O ENCONTRO DO FÓRUM NORTE NORDESTE DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NOS DIAS 19 E 20

A capital sergipana será o palco do VII Encontro do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), aquecendo o turismo de eventos na cidade. O evento será realizado na capital pelo FNNIC em parceria com a Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP) nos próximos dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Quality, e reunirá importantes nomes do setor para promover um amplo debate sobre a construção civil e a habitação popular nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Para participar VII Encontro do FNNIC, os interessados devem realizar suas inscrições por meio do link: https://fnnic.org/. De acordo com a organização do evento, o fórum representa visa atualizar os participantes sobre as tendências do setor e contribuir para a evolução da indústria da construção no Brasil.

Com o objetivo de fomentar o compartilhamento de conhecimento e estimular a troca de experiências, o encontro pretende impulsionar o desenvolvimento do setor imobiliário e das obras públicas. O Fórum contará com palestrantes como o Ministro das Cidades, Jader Filho, que abordará parcerias para o desenvolvimento; e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que também participará discutindo temas cruciais para a indústria.

Conforme explica o vice-presidente da Aseopp, Geraldo Majela de Menezes Neto, o VII Encontro do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção “é um evento muito importante para a nossa capital e para o nosso estado”. “Neste evento nós vamos trazer uma discussão sobre vários temas ligados à habitação, obras públicas, energia, inovação, com a presença de todos os representantes e colegas do Norte e Nordeste. Paralelamente teremos encontro também dos Conselheiros do Norte e Nordeste da Agenda do Conselho Regional de Engenharia”, pontua.

O FNNIC mobiliza construtores, incorporadores e profissionais renomados dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. O evento proporcionará ainda uma oportunidade ímpar para discutir temas pertinentes à atividade econômica, incluindo aspectos financeiros, geração de emprego e renda.

Turismo de eventos

De acordo com o secretário municipal do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, a capital sergipana tem sido bastante procurada para a realização de eventos, consolidando-se, nos últimos ano, como um importante destino turístico do país.

“Aracaju tem sido bastante procurada para sediar eventos, como o que teremos agora, o Ironman, que contará com mais de três mil pessoas, além de eventos de menor porte também. E dentro do turismo de ventos, o sétimo encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil tem um grande significado. É um evento qualificado, no qual vão comparecer pessoas de todos os estados do Norte e do Nordeste”, disse.

Ainda segundo Jorge Fraga, a realização desse evento em Aracaju será uma oportunidade de os participantes conhecerem mais sobre a cidade. “Eles vão conhecer a nossa tradição, a nossa gastronomia, o nosso tradicional caranguejo, as belíssimas praias de Aracaju, o mercado. E isso deixa divisas para o município, tanto para o trade turístico, em suas diversas atividades econômicas que serão beneficiadas, mas também o poder público, através dos impostos, através do ISS”, destaca o secretário.

Para o secretário da Comunicação Social de Aracaju, Elton Coelho, a consolidação da capital sergipana como destino nacional para o turismo de eventos evidencia a efetividade da política municipal de fomento ao setor “e atesta a qualidade da infraestrutura urbana da nossa cidade, resultado dos investimentos recordes realizados pela Prefeitura de Aracaju nos últimos anos, os quais elevaram Aracaju à condição de melhor cidade em qualidade de vida dentre todas as capitais do Nordeste”.

Programação

Durante os dois dias de programação serão realizados 13 painéis, ocasiões em que serão debatidos diversos temas. No dia 19, às 11h20, o primeiro painel terá como temática “Ações realizadas que melhoraram a vida do cidadão do nosso Estado”, com a participação do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira, que apresentarão uma perspectiva local aos debates. Participam do painel, também, Clécio Luis Vilhena Vieira, governador do Amapá; Gladson Camelli, governador do Acr;, Raquel Lyra, governadora de Pernambuco; e Ronaldo Lessa, vice-governador de Alagoas.

O segundo painel será às 14h30, com o tema “Obras públicas e as oportunidades do novo PAC”, com a participação de José Eduardo Guidi, Diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT; e Hailton Madureira, secretário nacional de Habitação, que apresentará dados e desafios do Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões Norte e Nordeste.

Em continuidade à programação do primeiro dia, às 16h será a vez do terceiro painel, com o tema “O papel das instituições na construção de políticas públicas para o desenvolvimento do Norte e Nordeste”; seguido do painel “A construção civil e suas ações sociais”; e finalizando o primeiro momento com o debate sobre “Tecnologia e Gestão como diferencial competitivo no mercado da construção”.

No dia 20, o compartilhamento de informações começa às 8h, quando haverá a assinatura do convênio entre o FNNIC e a ABNT. Logo em seguida será realizada a apresentação especial do Projeto Lightwall. Às 8h50 será a vez do sexto painel, que discutirá “A importância do trabalho em parceria para benefício do desenvolvimento”. Os outros painéis do turno da manhã serão: “O programa MCMV em números: sua evolução e seus desafios no Norte e Nordeste”; “Como o SEBRAE pode ajudar a indústria da construção a ser mais produtiva”; e “Descarbonização no setor da construção civil”.

Pela tarde, a programação começa às 14h30 com a palestra sobre o tema “Utilizando a matriz energética como indutor do desenvolvimento econômico, social e ambiental”. Às 15h30 será a vez do painel “O que nos ensina as calamidades públicas e como prever suas soluções”; seguido das temáticas: “Perícia judicial de engenharia e as normas de garantias das edificações”; e “Os sucessos e retrocessos do mercado mobiliário: o caso das associações pró-construção”, encerrando assim a programação.

FNNIC em Aracaju

O FNNIC é realizado em parceria com a ASEOPP e recebe apoio da Gelateria Moderna, Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, Celi Mall Decor, LightWall, NC Grupo Empresarial, Viana e Moura Construções, Fórum Empresarial de Sergipe, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, VMV Real Estate Consulting, Desenvolve-SE – Agência Sergipana de Desenvolvimento e Governo de Sergipe.

O VII Encontro é patrocinado pela Arielle Revestimentos Cerâmicos, Bispo Celestino Alvares – Sociedade de Advogados, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE, Bravo Brasil, B. Side Investimentos, Movimento+ (através das empresas Konstroi, IzySofty, Z² APP e Agilean), One, Mutante – Comunicação Inteligente, Construtora Celi, SEBRAE, Banese, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

