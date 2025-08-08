ARACAJU SERÁ PALCO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE BEACH TENNIS DE 12 A 17 DE AGOSTO COM PARTICIPAÇÃO DE 7 PAÍSES

De 12 a 17 de agosto, a praia da Cinelândia, em Aracaju, vai sediar o Campeonato Mundial de Beach Tennis – etapa BT200 com premiação total de R$ 82 mil. A competição tem apoio total da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) e da Secretaria do Turismo (Setur), reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte e do turismo na capital sergipana.

Nesta quinta-feira, dia 07, o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, fez uma visita técnica no local do evento. No total, haverá jogos em 19 quadras montadas na Orla da Atalaia e a presença de 1.000 atletas de 21 estados brasileiros e 7 países. “Temos a orla mais bonita do Brasil, de fácil acesso, perto do aeroporto e uma rede hoteleira de qualidade para receber os maiores atletas do mundo durante uma semana em nossa cidade”, comentou o secretário.

O secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, também participou da visita e comemorou a chegada de mais um grande evento. “Atividades assim movimentam toda a cadeia do turismo local. Hotéis, bares, restaurantes, vendedores, todos saem ganhando. Além disso, é também um atrativo para aqueles que estão de passagem por Aracaju, algo para incluir no roteiro da viagem”, explicou Fábio.

A competição será dividida nas categorias amador e profissional com destaque para a participação do quinto melhor jogador do mundo, o brasileiro Daniel Mola de São Paulo. Aracaju terá representantes no masculino e feminino.

“Seguimos trabalhando para que nossa cidade seja palco de grandes eventos, e este mundial de beach tennis promete movimentar o cenário esportivo e mais um conjunto de setores beneficiando consequentemente centenas de aracajuanos”, destacou Aquiles Silveira.

AAN