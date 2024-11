Aracaju será sede do XVIII Congresso Nordestino de Produção Animal

A cidade de Aracaju se prepara para sediar um dos maiores eventos técnicos e científicos voltados às cadeias produtivas animais no Brasil: o XVIII Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA). O evento, promovido pela Sociedade Nordestina de Produção Animal (SNPA), ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro de 2024, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. Este congresso reunirá especialistas, pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, produtores rurais e empresas do setor agropecuário de todo o Brasil, com o objetivo de discutir temas de grande relevância para a produção animal.

O CNPA é um evento tradicional e de alta importância no cenário nacional da Zootecnia, e tem se consolidado como um dos maiores pontos de encontro para a troca de conhecimento técnico e científico. Em sua XVIII edição, o congresso trará como tema central “Pecuária digital e sustentabilidade na produção animal”, abordando o impacto das novas tecnologias na produção de proteína animal. O evento discutirá as diversas formas de aplicar inovações digitais para promover o bem-estar dos animais, melhorar a segurança alimentar e reduzir o impacto ambiental da produção animal, alinhando-se ao conceito de produção sustentável.

Tecnologia e sustentabilidade na produção animal

Com o crescimento populacional e a crescente demanda por alimentos, a produção animal se vê desafiada a adotar novas tecnologias para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, minimizar seus impactos no meio ambiente. O XVIII CNPA se propõe a ser um espaço de reflexão sobre como a pecuária digital pode ser uma solução eficaz para otimizar processos, melhorar a qualidade da produção e garantir práticas mais sustentáveis no campo.

A proposta é discutir inovações tecnológicas em áreas como monitoramento remoto, sensores inteligentes, automação na alimentação e outras ferramentas digitais que ajudam a aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que garantem o bem-estar dos animais e reduzem o impacto ambiental. A transição para uma pecuária sustentável, que concilie a alta produtividade com a preservação dos recursos naturais, é uma das grandes questões que o CNPA colocará em pauta.

Parcerias de peso no evento

O evento é organizado pela Universidade Federal de Sergipe, através do departamento de Zootecnia do Campus do Sertão (DZOS/UFS), em parceria com os departamentos de Zootecnia e Engenharia Agrícola (DZO e DEAGRI/UFS), com o apoio de importantes instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS).

Essas parcerias garantem que o congresso tenha um alto nível técnico e científico, reunindo as melhores mentes do setor para discutir soluções inovadoras e estratégias para a sustentabilidade da produção animal.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Capes, Fapitec/SE e o Banco do Nordeste são grandes patrocinadores do evento.

O CNPA como plataforma de interações e parcerias

O XVIII CNPA será um ponto de encontro essencial para a formação de novas parcerias entre acadêmicos, pesquisadores, empresas privadas e produtores rurais. Será uma oportunidade única para profissionais de diversas áreas discutirem as tendências da Zootecnia, trocar experiências, apresentar novas soluções tecnológicas e fortalecer a colaboração entre diferentes segmentos da cadeia produtiva.

Além disso, o congresso será um evento de grande visibilidade para os diversos segmentos que atuam na produção animal, desde a produção até o consumo final, passando pelos processos de colheita, transporte, processamento e comercialização. Ao longo de três dias de debates e apresentações, os participantes terão a chance de aprimorar seus conhecimentos e se atualizar sobre as mais recentes tendências do setor.

A importância de sediar o CNPA em Aracaju

A escolha de Aracaju como sede deste importante congresso reforça o protagonismo do Nordeste na produção animal e na pesquisa agropecuária. A cidade, que possui uma infraestrutura moderna e se destaca no campo da educação e pesquisa, se torna o centro de um debate fundamental para o futuro da pecuária nacional.

A presidente da comissão organizadora do evento, Lígia Barreto, reforça que o XVIII CNPA é um evento imperdível para todos que desejam acompanhar os avanços e as inovações da Zootecnia.

“Ao reunir especialistas e profissionais do Brasil e do exterior, o congresso será uma vitrine de novas ideias, tecnologias e práticas sustentáveis aplicáveis à produção animal. É uma excelente oportunidade de contribuir para o progresso da produção animal no Brasil e no Nordeste”, explica.

Para mais informações sobre o evento acesse o site oficial: www.cnpa2024.com.br.

Foto: Reprodução | Internet

Por Hivy Rhafaella