Aracaju terá vacinação a domicílio para tutores com 5 ou mais animais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que está disponível, através do site oficial (http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=107009 ), o formulário de eventos adversos pós-vacina antirrábica e também o cadastro para que tutores com cinco ou mais animais e Organizações Não Governamentais de Proteção Animal (ONGs) possam solicitar vacinação a domicílio.

“Com o objetivo de monitorar e avaliar os possíveis casos de eventos adversos pós-vacina, a SMS elaborou e passou a disponibilizar um formulário eletrônico para a notificação de reações adversas à vacina antirrábica. Considerando que toda vacina aplicada gera um despertar no organismo dos pets, algumas reações acabam se tornando comuns e até esperadas. Entretanto, isso pode variar de um organismo para o outro”, destaca a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena.

Cadastro para vacinação a domicílio

Para receber a vacina na residência, o tutor deve preencher o formulário que está disponível na página inicial do site oficial da Prefeitura. Basta informar os requisitos que constam no formulário, incluindo email, endereço, nome completo, telefone para contato, além de informações referentes aos animais (quantidade, número de machos e fêmeas, entre outras). Após o preenchimento é necessário aguardar o contato para confirmação da vacinação que acontecerá entre os dias 30 de setembro e 11 de outubro, das 8h às 16h.

De acordo com Marina, a vacinação em domicílio facilita ainda mais o acesso ao imunizante e amplia a cobertura vacinal de cães e gatos. “Para a vacinação, os pets devem ter idade a partir de 3 meses de vida, estar saudáveis, não ter realizado procedimento cirúrgico recentemente ou estar em tratamento de saúde. Também é importante acalmar o animal para a vacinação e colocar a focinheira para auxiliar no trabalho dos agentes de endemias que irão vacinar”, orienta a coordenadora.

Fases da campanha

A primeira fase da campanha acontecerá até a próxima sexta-feira, 13, com os postos fixos e volantes da região da antiga Zona de Expansão, das 8h às 12h, com a vacinação em cães e gatos, percorrendo os bairros Robalo, Mosqueiro, São José dos Náufragos, Areia Branca, Capucho, Jabotiana e Santa Maria.

A segunda fase consiste da vacinação em postos fixos, fase está dividida em três etapas:

1ª etapa – 1ª e 2ª região (14 de setembro de 2024, das 9h às 16h)

2ª etapa – 3ª, 4ª e 5ª região (21 de setembro de 2024, das 8h às 16h)

3ª etapa – 6ª, 7ª e 8ª região (28 de setembro de 2024, das 8h às 16h).

A terceira fase é a realização do Drive-Thru Pet, sendo que, neste ano, acontecerá no Parque da Sementeira, entre os dias 16 e 20 de setembro, das 8h às 13h; e no Parque de Exposições João Cleophas, de 23 a 27 de setembro, das 8h às 13h.

Por fim, a quarta fase, que consiste da vacinação a domicílio dos tutores que preencheram o formulário disponível no site da Prefeitura de Aracaju, a vacinação acontecerá entre 30 de setembro e 11 de outubro, das 8h às 16h.

