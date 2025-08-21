Aracajuanos recebem chaves do residencial Praia de Atalaia com seis meses de antecedência

A Construtora MRV realiza, nesta semana, a entrega das chaves do Residencial Praia de Atalaia, localizado na região do Centro Administrativo. Ao todo, 400 unidades habitacionais estão sendo entregues.

São apartamentos de 2 quartos, em condomínio fechado, com área de lazer completa, incluindo piscinas adulto e infantil, salão de jogos, espaço gourmet, bicicletário, pomar, entre outros.

O gerente comercial da MRV em Sergipe, Laércio Schuster, destaca que a entrega está sendo feita com seis meses de antecedência do prazo determinado em contrato. “Muitas famílias foram beneficiadas já que deixarão de pagar aluguel e agora já podem morar no seu apartamento”, explica.

Texto e foto Renata Pais