Aracajucard disponibiliza nova opção de compra de crédito para o cartão Mais Aracaju

Por meio da atendente virtual Val, o setor de transporte ampliou as opções para aquisição de créditos via PIX

Gerando mais praticidade no dia a dia dos passageiros, o setor de transporte disponibilizou mais uma opção para compra de crédito do cartão Mais Aracaju, de forma online. O recurso possibilita a aquisição de créditos via Pix para os cartões Pré-pago e Escolar por meio do chatbot Val. Lançada em 2021, a Val já oferta serviços como bloqueio, desbloqueio, emissão de segunda via, obtenção e personalização do Mais Aracaju Pré-pago.

A novidade torna o processo de compra de crédito mais célere para os mais de 90 mil passageiros que utilizam diariamente esses dois tipos de cartões. A compra por Pix pode ser realizada ainda por passageiros que desejam continuar com o Mais Aracaju Vale-Transporte, mesmo não possuindo mais vínculos empregatícios com a empresa que anteriormente disponibilizava créditos. Isso é possível porque a Val oferece dois tipos de créditos que abrangem tanto o cartão Escolar e Pré-pago, como também o Vale-Transporte.

“A venda de crédito por Pix vem para agregar e ser mais uma opção de recarga online. Isso facilita muito a vida dos passageiros, principalmente pelo fato do Pix ter transformado a maneira como realizamos transações financeiras nos tempos atuais”, ressalta o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio.

A compra por Pix delimita 15 minutos para o passageiro efetuar o pagamento. Se o prazo expirar, será necessário gerar um novo Pix para o pedido. O valor mínimo para a recarga do cartão Pré-pago é de uma passagem, já o Escolar tem um valor mínimo de duas passagens. O crédito estará disponível nos validadores dos terminais e nos ônibus online.

Personalização do Mais Aracaju

Com mais de 7 mil interações, somente no mês passado, a Val disponibiliza um recurso essencial para realizar o bloqueio do Mais Aracaju de forma simples, sem a necessidade de lembrar o número do cartão. Por meio do chatbot, o passageiro consegue personalizar o Mais Aracaju e bloquear o cartão informando apenas o CPF do titular. Após solicitar a opção de bloqueio na Val, o cartão estará com o uso impossibilitado em um período de 48 horas.

Outra vantagem de personalizar o Mais Aracaju é a possibilidade de criar uma conta no site da Aracajucard, por meio do Portal do Usuário, para acessar histórico de compras, saldo do cartão e extrato de utilização.

