Arauá receberá serviços da Educação na 42ª edição do ‘Sergipe é aqui’

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) estará presente na 42ª edição do programa de governo “Sergipe é aqui”, que será realizada nesta quarta-feira, 26, em Arauá. As atividades acontecerão a partir das 8h, no Centro de Excelência Manoel Bonfim, localizado na rua João Nascimento Costa, 141 – Centro.

Na ação, técnicos do Departamento de Inspeção Escolar (Dies) estarão a postos para receber a população que deseja regularizar a vida escolar, a exemplo de emissão de certificações, guias de transferências, atestados de veracidade. Já o Departamento de Educação ofertará orientação de inscrição para exames supletivos e certificação pelo Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja). A Seed prestará, ainda, orientações sobre os programas Alfabetiza pra Valer, Acolher e Cuidar-SE e desenvolverá atividades de busca ativa escolar para que todas as crianças e jovens estejam matriculados.

A Biblioteca Epiphanio Dória participará com atividades pedagógicas, recreativas e oficinas, incluindo contação de histórias para o público presente e exposição de autores e escritores locais. O Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos também estará presente com rodas de conversas para estudantes da rede pública.

Centro de Excelência

A única escola da rede pública estadual de ensino em Arauá, o Centro de Excelência Manoel Bomfim, está totalmente climatizado e na lista de modernização e reforma, orçada em investimentos de R$ 8.867.660,39. Com a reforma, o centro de excelência passa de 11 salas para 23. Serão construídos laboratórios de informática, salas de ciências e Maker, ampliação do setor administrativo, ampliação das salas de professores com banheiros, auditório para 170 lugares, ampliação da cozinha, a copa, das despensas e sistema de acessibilidade, além da construção da arquibancada da quadra e de um estacionamento.

Com o total de 64 obras entregues e 169 unidades já climatizadas, a educação sergipana caminha, cada dia mais, rumo à excelência no ensino público estadual. Seguindo o ritmo atual, o Governo entrega uma escola nova reformada a cada 12 dias e uma escola climatizada a cada seis dias, com investimentos em modernização, ampliação e reforma no valor de R$ 145.194.543,05. Em climatização, o governo já soma R$ 136.047.698,31, na instalação de aparelhos, no aumento de carga e processos licitatórios.

Foto: Maria Odília