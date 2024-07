Arbo Residence: bem-estar e valorização em um único lugar

O Arbo Residence, recente lançamento da construtora Celi, se destaca como um empreendimento imobiliário que une qualidade de vida, saúde e valorização patrimonial. Localizado no coração do Central Garden, em Aracaju, este condomínio de apartamentos oferece uma infraestrutura completa para quem busca um estilo de vida ativo e saudável, além de apresentar um grande potencial de valorização.

Para os entusiastas de atividades físicas e cuidados com a saúde, o Arbo Residence é um verdadeiro paraíso. O condomínio conta com um amplo espaço fitness de 198 metros quadrados, equipado e climatizado, ideal para pilates, exercícios aeróbicos, funcionais e musculação. A piscina com raia de 20 metros e hidromassagem oferece um espaço perfeito para treinos vigorosos e relaxamento.

A localização privilegiada do Arbo Residence, a apenas cinco minutos da Orla da Atalaia, acrescenta ainda mais valor ao empreendimento. Este cartão-postal de Aracaju oferece diversas opções para atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas e ciclismo, além de instalações como pista de skate, kartódromo e aparelhos de ginástica, garantindo uma rotina diversificada e saudável.

Além dos benefícios imediatos para a saúde e o bem-estar, o Arbo Residence destaca-se pelo seu alto potencial de valorização. Situado em uma região de fácil acesso a comércios, serviços essenciais e transporte público, o empreendimento está cercado por padarias, mercados, restaurantes, clínicas, farmácias e uma universidade, assegurando uma vida prática e conveniente. Essa localização estratégica é um dos principais fatores que impulsionam a valorização dos apartamentos.

O Central Garden, onde o Arbo Residence se encontra, é a maior e mais bem planejada área de Sergipe, com mais de 230 mil metros quadrados de espaços verdes e recreativos. Este projeto ambicioso, liderado pelo arquiteto e urbanista Guilherme Takeda, integra natureza e funcionalidade urbana de forma harmoniosa, criando um ambiente único e acolhedor.

O conceito de “walkability” torna os espaços do Central Garden amigáveis para pedestres, promovendo caminhadas seguras e agradáveis. A arquitetura biofílica, que inspira e energiza através da integração com a natureza, é outro diferencial que cria um ambiente revitalizante para os moradores. O design urbano com “traffic calming” assegura um trânsito tranquilo, enquanto a luminotécnica cria uma atmosfera mágica e acolhedora, valorizando ainda mais a região.

O Arbo Residence vai além de ser um local para morar; é um investimento em qualidade de vida e saúde, com todas as comodidades que um estilo de vida ativo exige. Ao escolher o Arbo, você não apenas adquire um apartamento; você garante um futuro de bem-estar e valorização imobiliária.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho